Федоров: Поддерживаю революционный законопроект №5655

Михаил Федоров: Если все документы в порядке – будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками Фото: Михайло Федоров / Facebook

"Сфера строительства – уникальный пример настоящей цифровой реформы. Благодаря экспериментам Кабинета Министров Украины, большинство услуг по началу строительства и ввода в эксплуатацию предоставляются онлайн через портал "Дія". Вся бумажная документация постепенно переводится в электронную в единой системе", – написал он.

Вице-премьер добавил со ссылкой на оценку международных партнеров, что только эти инструменты уже дают 11,1 млрд грн антикоррупционного и экономического эффекта в год.

"Поддерживаю революционный законопроект №5655. Он впервые на уровне закона убирает чиновников от принятия решений, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах. Если все документы в порядке – будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками. Спасибо инициатору законопроекта [нардепу от "Слуги народа"] Елене Шуляк, нашим партнерам из Минрегиона/Мининфраструктуры, [премьер-министру] Денису Шмыгалю, [вице-премьер-министру по восстановлению Украины, министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины] Александру Кубракову, [экс-главе этого министерства, а сейчас – главе правления НАК "Нафтогаз України"] Алексею Чернышову, TAPAS Project (USAID/UK aid), которые создавали Единую государственную электронную систему", – написал Федоров.