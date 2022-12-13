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Федоров: Поддерживаю революционный законопроект №5655

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Михаил Федоров: Если все документы в порядке будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками
Михаил Федоров: Если все документы в порядке – будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками
Фото: Михайло Федоров / Facebook

В Украине впервые на уровне закона предлагают убрать чиновников от принятия решений в строительной сфере, автоматизируя процесс на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах. Об этом заявил в своем Facebook вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, комментируя законопроект №5655.

"Сфера строительства – уникальный пример настоящей цифровой реформы. Благодаря экспериментам Кабинета Министров Украины, большинство услуг по началу строительства и ввода в эксплуатацию предоставляются онлайн через портал "Дія". Вся бумажная документация постепенно переводится в электронную в единой системе", – написал он.

Вице-премьер добавил со ссылкой на оценку международных партнеров, что только эти инструменты уже дают 11,1 млрд грн антикоррупционного и экономического эффекта в год.

"Поддерживаю революционный законопроект №5655. Он впервые на уровне закона убирает чиновников от принятия решений, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах. Если все документы в порядке – будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками. Спасибо инициатору законопроекта [нардепу от "Слуги народа"] Елене Шуляк, нашим партнерам из Минрегиона/Мининфраструктуры, [премьер-министру] Денису Шмыгалю, [вице-премьер-министру по восстановлению Украины, министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины] Александру Кубракову, [экс-главе этого министерства, а сейчас – главе правления НАК "Нафтогаз України"] Алексею Чернышову, TAPAS Project (USAID/UK aid), которые создавали Единую государственную электронную систему", – написал Федоров.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/pfbid025dB7a2aVVxs5D1fB2b176N6ebHoptc2mpVQVC9SEX3Ka5qxJEHVJ8gWa4dtHMb6Gl

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

Законопроект №5655 готовится к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде.

Теги: Верховная Рада, коррупция, строительство, застройка, законопроект, чиновники, реформа, Михаил Федоров
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