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Верховная Рада приняла закон о реформировании сферы градостроительной деятельности

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Принят закон, касающийся градостроительной деятельности в Украине
Принят закон, касающийся градостроительной деятельности в Украине
Фото: pixabay.com

Верховная Рада на заседании 13 декабря проголосовала в целом за закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности. Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

За проголосовало 228 нардепов, отметил Железняк.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко выложил фото с результатами голосования и выразил несогласие с этим законопроектом.

"Я голосовал против, считаю, что это может создать невиданные возможности для злоупотребления застройщиков", – написал он.

Ранее в Ассоциации городов Украины выступили категорически против законопроекта №5655. Главы городов, сел и поселков считают, что он приведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местную власть возможности влиять на незаконные застройки, приведет к компенсации самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижения децентрализации.

Заявление АГУ подписали около 40 мэров украинских городов. В том числе мэр Киева Виталий Кличко (глава АГУ), мэр Львова Андрей Садовый, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Тернополя Виталий Надал, мэр Ровно Александр Третьяк, мэр Винницы Сергей Моргунов, мэр Житомира Сергей Сухомлин и другие.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров высказал мнение, что в Украине впервые на уровне закона предлагают убрать чиновников от принятия решений в строительной сфере.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

Теги: Верховная Рада, строительство, закон, законопроект, мэр
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