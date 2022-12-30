В Украину прибыли новые Starlink. Часть из них уже отправилась в "пункты несокрушимости"

Еще часть Starlink передадут на поддержку энергетической и медицинской сфер, чтобы украинцы были на связи во время блэкаутов, а объекты критической инфраструктуры могли работать в самых сложных условиях.

Как отмечает министр, это уже третья партия Starlink от Польши. Вместе с предыдущими это около 20 тыс. терминалов.

Команда Минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX и партнерами, чтобы Украина получила еще больше Starlink.