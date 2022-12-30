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В Украину прибыли новые Starlink. Часть из них уже отправилась в "пункты несокрушимости"

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Украина получила от Польши около 20 тыс. терминалов Starlink
Украина получила от Польши около 20 тыс. терминалов Starlink
Фото: depositphotos.com

В Украину из Польши прибыли новые системы спутниковой связи Starlink. Часть из них уже поехала в "пункты несокрушимости" по всей стране. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Еще часть Starlink передадут на поддержку энергетической и медицинской сфер, чтобы украинцы были на связи во время блэкаутов, а объекты критической инфраструктуры могли работать в самых сложных условиях.

Как отмечает министр, это уже третья партия Starlink от Польши. Вместе с предыдущими это около 20 тыс. терминалов.

Команда Минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX и партнерами, чтобы Украина получила еще больше Starlink.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, спутник, SpaceX, украинцы, инфраструктура, Михаил Федоров, Starlink, Минцифры
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