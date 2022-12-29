В МИД Польши заявили, что международное право позволяет исключать страны из ООН

По его словам, запрос Украины об исключении России из Совета Безопасности ООН закономерен. Он отметил, что даже если Россию не удастся исключить из организации, мир узнает больше о том, что делает РФ.

"Следует вспомнить, как Россия в нарушение международного права заняла это постоянное место в Совете Безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что Россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления. И это уже будет определенный успех, тем более, что есть места в мире, где российская пропаганда работает очень хорошо, и некоторые не верят, что Россия является агрессором. Тех, кто в этом не уверен, нужно убедить, и такая дискуссия может помочь", – сказал спикер.

Ясина также рассказал, что дискуссия о необходимости реформировать ООН, о роли Совбеза и права вето в нем длится несколько десятков лет.