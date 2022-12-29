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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Польши заявили, что международное право позволяет исключать страны из ООН

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Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение
Фото: EPA

Международное право позволяет исключать страны из Организации Объединенных Наций. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в эфире "Польського радіо" 28 декабря.

По его словам, запрос Украины об исключении России из Совета Безопасности ООН закономерен. Он отметил, что даже если Россию не удастся исключить из организации, мир узнает больше о том, что делает РФ.

"Следует вспомнить, как Россия в нарушение международного права заняла это постоянное место в Совете Безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что Россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления. И это уже будет определенный успех, тем более, что есть места в мире, где российская пропаганда работает очень хорошо, и некоторые не верят, что Россия является агрессором. Тех, кто в этом не уверен, нужно убедить, и такая дискуссия может помочь", – сказал спикер.

Ясина также рассказал, что дискуссия о необходимости реформировать ООН, о роли Совбеза и права вето в нем длится несколько десятков лет.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.

В Белом доме отметили, что если бы существовал способ приостановления членства России в Совбезе ООН, то Штаты немедленно бы им воспользовались.

26 декабря Украина официально инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Польша, ООН, МИД Польши, Совет Безопасности ООН, война России против Украины
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