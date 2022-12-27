ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН официально насчитали 6884 погибших мирных жителя из-за войны в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ООН назвали официальные данные по погибшим и раненым гражданским в Украине
В ООН назвали официальные данные по погибшим и раненым гражданским в Украине
Фото: EPA

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 6884 случая гибели и 10 947 случаев ранения гражданских в результате вторжения России. Об этом говорится в опубликованном 27 декабря отчете за период с 24 февраля по 26 декабря.

На территории, которую контролирует Украина, зафиксировано 7579 случаев – 3569 погибших и 4010 раненых. На территории, которую контролируют военные РФ и связанные с ней вооруженные группы, насчитали 2116 случаев, в том числе 483 погибших и 1633 раненых.

С 1-го по 26 декабря был зафиксирован 681 пострадавший человек из-за российской агрессии, в том числе 165 погибших. Эти данные включают 143 погибших и 437 раненых в 89 населенных пунктах в регионах, которые находились под контролем правительства на момент, когда случаи имели место, – это 85% от общего количества. А также 22 погибших и 79 раненых – в населенных пунктах в частях Луганской и Донецкой областей, находящихся под контролем РФ и подконтрольных ей боевиков, что составляет 15% от общего количества.

Большинство потерь среди гражданского населения были вызваны использованием взрывного оружия с широкой зоной действия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Теги: ООН, раненые, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как эстетично". Дорофеева сделала селфи, сидя перед зеркалом в одном свитере и носках
"Как эстетично". Дорофеева сделала селфи, сидя перед зеркалом в одном свитере и носках
"Спустилась в укрытие и там прожила несколько недель". Маляр рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Спустилась в укрытие и там прожила несколько недель". Маляр рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
  "Актуальна в наше время". Зибров записал новое видео на песню "Новорічна ніч", которой уже более 25 лет. Режиссером стала его дочь
  "Актуальна в наше время". Зибров записал новое видео на песню "Новорічна ніч", которой уже более 25 лет. Режиссером стала его дочь
"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия
"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди
"Всегда был габаритным и много ел". Салем показал, как выглядел, когда ему было два года
"Всегда был габаритным и много ел". Салем показал, как выглядел, когда ему было два года
"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото
"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото
"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света
"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Дорофеева показала свой "секс"
Дорофеева показала свой "секс"
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (163844)
2
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (148539)
3
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (39925)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (34379)
5
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (29489)
6
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (25917)
7
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (24666)
8
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (22328)
 
 
 
 