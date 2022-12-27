В ООН официально насчитали 6884 погибших мирных жителя из-за войны в Украине

В ООН назвали официальные данные по погибшим и раненым гражданским в Украине Фото: EPA

На территории, которую контролирует Украина, зафиксировано 7579 случаев – 3569 погибших и 4010 раненых. На территории, которую контролируют военные РФ и связанные с ней вооруженные группы, насчитали 2116 случаев, в том числе 483 погибших и 1633 раненых.

С 1-го по 26 декабря был зафиксирован 681 пострадавший человек из-за российской агрессии, в том числе 165 погибших. Эти данные включают 143 погибших и 437 раненых в 89 населенных пунктах в регионах, которые находились под контролем правительства на момент, когда случаи имели место, – это 85% от общего количества. А также 22 погибших и 79 раненых – в населенных пунктах в частях Луганской и Донецкой областей, находящихся под контролем РФ и подконтрольных ей боевиков, что составляет 15% от общего количества.

Большинство потерь среди гражданского населения были вызваны использованием взрывного оружия с широкой зоной действия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.