ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области пропал пятилетний мальчик, который выжил при расстреле оккупантами колонны беженцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мальчик находился на попечении крестного отца
Мальчик находился на попечении крестного отца
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

В Харьковской области разыскивают пятилетнего Ярослава Майгура, семья которого погибла при эвакуации в Купянске. Об этом Национальная полиция 27 декабря сообщила в Telegram.

Пропавший ребенок – сирота. Его родители погибли в сентябре на автодороге между поселком Купянск-Узловой и селом Куриловка, когда российские оккупанты расстреляли колонну гражданских машин, говорится в сообщении.

Мать и отец ребенка умерли на месте, мальчику удалось выжить. Полиция отмечает, что Ярослава забрал крестный отец, но в настоящее время местонахождение ребенка  установить не удается.

Его приметы: на вид 4–6 лет, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. 

Контекст:

Колонну людей, пытавшихся эвакуироваться, обстреляли утром 25 сентября около села Куриловка. Ее остатки обнаружили 1 октября.

Российская диверсионно-разведывательная группа из стрелкового оружия расстреляла шесть легковых автомобилей и "Газель". По данным СБУ, погибли 26 человек,  в том в числе – 13 детей и беременная женщина.

Теги: Харьковская область, Купянск, Национальная полиция, ребенок, погибшие, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Дорофеева показала свой "секс"
Дорофеева показала свой "секс"
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом – победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (812108)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (124990)
3
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (104880)
4
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (37424)
5
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (24606)
6
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (24147)
7
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (20700)
8
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (19338)
 
 
 
 