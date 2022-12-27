В Харьковской области пропал пятилетний мальчик, который выжил при расстреле оккупантами колонны беженцев

Пропавший ребенок – сирота. Его родители погибли в сентябре на автодороге между поселком Купянск-Узловой и селом Куриловка, когда российские оккупанты расстреляли колонну гражданских машин, говорится в сообщении.
Мать и отец ребенка умерли на месте, мальчику удалось выжить. Полиция отмечает, что Ярослава забрал крестный отец, но в настоящее время местонахождение ребенка установить не удается.
Его приметы: на вид 4–6 лет, худощавого телосложения, светлые короткие волосы.
Колонну людей, пытавшихся эвакуироваться, обстреляли утром 25 сентября около села Куриловка. Ее остатки обнаружили 1 октября.
Российская диверсионно-разведывательная группа из стрелкового оружия расстреляла шесть легковых автомобилей и "Газель". По данным СБУ, погибли 26 человек, в том в числе – 13 детей и беременная женщина.