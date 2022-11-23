В Запорожской области российские оккупанты обстреляли колонну автомобилей с мирными жителями

"Вчера на "Дороге жизни" в селе Каменское оккупанты открыли огонь по колонне гражданских авто, которые спасатели отбуксовывали с грунтовой дороги, чтобы они продолжали движение в областной центр. Люди, спасаясь от войны, направлялись в Запорожье, а из-за непогоды оказались заложниками на размытой дороге", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС оперативно организовали эвакуацию пассажиров и водителей в укрытия, чтобы спасти их от непрекращающихся обстрелов со стороны российских захватчиков.

"Спасательная операция длилась три часа. К счастью, ни один человек не пострадал. После окончания обстрелов все автомобили продолжили движение к пункту назначения. Младшему украинцу, которого спасли сотрудники ГСЧС, всего два месяца", – отметили в ведомстве.

В общей сложности спасателям удалось отбуксировать 14 автомобилей и спасти 49 граждан, 11 из которых были дети.

Война России против Украины. Главное (обновляется)