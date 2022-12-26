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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больнице умер мужчина, раненный в результате ракетной атаки россиян по Кривому Рогу

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Ракетный удар оккупантов был нанесен по жилому дому, среди погибших и раненых дети
Ракетный удар оккупантов был нанесен по жилому дому, среди погибших и раненых – дети
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

До пяти выросло количество жертв ракетного удара оккупантов по жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области, нанесенного 16 декабря. Об этом сообщил в Telegrаm начальник военной администрации города Александр Вилкул.

"Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм умер Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год… Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критические…" – написал он.

Глава администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Оккупанты – будьте прокляты", – добавил он. 

Контекст:

Взрывы в Кривом Роге прозвучали утром 16 декабря во время массированной атаки РФ по Украине. Удару подвергся жилой дом, был разрушен один из пяти подъездов

Жертвами атаки стали 64-летняя женщина, семейная пара и их полуторагодовалый ребенок. В ОВА сообщали, что еще 13 человек, в том числе четверо детей, ранены. 

"Факты" писали, что у погибшей семейной пары остался семилетний сын, который в момент ракетного удара был у прабабушки в другом населенном пункте.

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, раненые, война России против Украины, ракеты, погибшие
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