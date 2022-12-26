В больнице умер мужчина, раненный в результате ракетной атаки россиян по Кривому Рогу

"Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм умер Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год… Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критические…" – написал он.

Глава администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Оккупанты – будьте прокляты", – добавил он.

Контекст:

Взрывы в Кривом Роге прозвучали утром 16 декабря во время массированной атаки РФ по Украине. Удару подвергся жилой дом, был разрушен один из пяти подъездов.

Жертвами атаки стали 64-летняя женщина, семейная пара и их полуторагодовалый ребенок. В ОВА сообщали, что еще 13 человек, в том числе четверо детей, ранены.

"Факты" писали, что у погибшей семейной пары остался семилетний сын, который в момент ракетного удара был у прабабушки в другом населенном пункте.