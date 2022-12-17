Удар РФ по Кривому Рогу. Один из раненых умер в больнице

Один из врачей отделения политравмы рассказал журналистам, что умерший – мужчина, его привезли в операционную, но врачи не смогли спасти раненого.

Еще один раненый, который находится в этой больнице, прооперирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Также в этом медучреждении находятся две женщины, это пациентки челюстно-лицевой хирургии, они тоже прооперированы.

Изначально "Суспільне" сообщало, что число погибших увеличилось до пяти, однако глава городской военной администрации Александр Вилкул вечером уточнил: жертвами атаки стали четыре человека (трое погибли на месте и один из раненых скончался в больнице 16 декабря).

"В местных СМИ есть информация о еще одном умершем сегодня в больнице, но это не соответствует действительности. Возможно, они имели в виду вчерашние данные. Вечная память погибшим. Вечные проклятия – оккупантам", – добавил Вилкул.