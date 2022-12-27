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Шмыгаль: РФ присвоила себе место в Совбезе ООН. Молчать нельзя

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Шмыгаль: Россия цинично злоупотребляет своим правом вето в Совете Безопасности ООН
Шмыгаль: Россия цинично злоупотребляет своим правом вето в Совете Безопасности ООН
Фото: kmu.gov.ua

Россия после распада СССР присвоила себе место постоянного члена Совета Безопасности ООН, и мировое сообщество не должно молчать. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 27 декабря, его речь опубликовала пресс-служба правительства.

"На днях исполняется 31 год со времени смерти империи зла – СССР. Именно в конце 1991 года союз прекратил существование как геополитическая реальность. Его преемница – Российская Федерация – присвоила себе место в Совете Безопасности ООН. В обход Устава ООН членство России в Совбезе было навязано мировому сообществу. К сожалению, тогда сообщество промолчало. Сегодня молчать нельзя", – заявил он.

Шмыгаль отметил, что Россия уже давно не является миролюбивым государством – и потому не отвечает основному критерию ООН.

"Она цинично злоупотребляет своим правом вето в Совете Безопасности. Блокирует решения, противодействующие ее агрессивной политике. Поэтому Украина правомерно ставит вопрос об исключении России не только из Совбеза, но и из ООН. Призываем весь цивилизованный мир солидаризироваться с нашей позицией", – сказал глава правительства.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.

В Белом доме отметили, что если бы существовал способ приостановления членства России в Совбезе ООН, то Штаты немедленно бы им воспользовались.

26 декабря Украина инициировала процесс целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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