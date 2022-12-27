Шмыгаль: РФ присвоила себе место в Совбезе ООН. Молчать нельзя

"На днях исполняется 31 год со времени смерти империи зла – СССР. Именно в конце 1991 года союз прекратил существование как геополитическая реальность. Его преемница – Российская Федерация – присвоила себе место в Совете Безопасности ООН. В обход Устава ООН членство России в Совбезе было навязано мировому сообществу. К сожалению, тогда сообщество промолчало. Сегодня молчать нельзя", – заявил он.

Шмыгаль отметил, что Россия уже давно не является миролюбивым государством – и потому не отвечает основному критерию ООН.

"Она цинично злоупотребляет своим правом вето в Совете Безопасности. Блокирует решения, противодействующие ее агрессивной политике. Поэтому Украина правомерно ставит вопрос об исключении России не только из Совбеза, но и из ООН. Призываем весь цивилизованный мир солидаризироваться с нашей позицией", – сказал глава правительства.