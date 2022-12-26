Кулеба об инициативе Украины по исключению РФ из ООН и Совбеза ООН: Это начало тяжелой битвы. Будем бороться, потому что нет ничего невозможного

Об этом в интервью Associated Press, опубликованном 26 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Об инициировании Киевом процесса относительно России сегодня сообщил Кулеба.
"Мы заявили на официальном уровне свою детальную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и организации в целом нелегитимное. Мы предоставили подробные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН – государства, которое на тот момент прекратило свое существование, – без уставных оснований на это. Изнасилование Устава произошло на основе простого изменения табличек "СССР" на "Российская Федерация", – написал глава МИД в Facebook.
Заявление о нелегитимности пребывания РФ в составе ООН и ее Совбеза обнародовано также на сайте МИД.
В нем, в частности, рассказано, что смена табличек, о которых написал Кулеба, состоялась на основании "обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад".
В заявлении подчеркивается, что РФ не упоминается в Уставе ООН, в том числе ее нет в ст. 23, где перечислены все постоянные члены Совбеза ООН. Такие страны имеют право вето при рассмотрении резолюций Совбеза, и РФ с 1991 года 31 раз воспользовалась этим правом, что почти в два раза больше любого из постоянных членов Совбеза, говорится в сообщении.
РФ никогда не проходила правомерной процедуры получения членства в ООН и незаконно занимает там место СССР, подчеркивается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
"Руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в организации, что и другие страны. [...] Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", – резюмировали в МИД.
Кулеба заявил в Facebook, что это заявление – без преувеличений исторический документ.
В интервью Associated Press глава МИД рассказал, что Украина давно "готовилась к этому шагу, чтобы раскрыть мошенничество и лишить Россию ее статуса".
Кулеба добавил, что "это начало тяжелой битвы", но украинская сторона "будет бороться, потому что нет ничего невозможного".
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.
14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.
В Белом доме отметили, что если бы существовал способ приостановления членства России в Совбезе ООН, то Штаты немедленно бы им воспользовались.