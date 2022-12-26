Кулеба об инициативе Украины по исключению РФ из ООН и Совбеза ООН: Это начало тяжелой битвы. Будем бороться, потому что нет ничего невозможного

Украина давно готовилась, чтобы "раскрыть мошенничество" и лишить Россию ее статуса в ООН, отметил Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Об этом в интервью Associated Press, опубликованном 26 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об инициировании Киевом процесса относительно России сегодня сообщил Кулеба.

"Мы заявили на официальном уровне свою детальную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и организации в целом нелегитимное. Мы предоставили подробные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН – государства, которое на тот момент прекратило свое существование, – без уставных оснований на это. Изнасилование Устава произошло на основе простого изменения табличек "СССР" на "Российская Федерация", – написал глава МИД в Facebook.

Заявление о нелегитимности пребывания РФ в составе ООН и ее Совбеза обнародовано также на сайте МИД.

В нем, в частности, рассказано, что смена табличек, о которых написал Кулеба, состоялась на основании "обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад".

В заявлении подчеркивается, что РФ не упоминается в Уставе ООН, в том числе ее нет в ст. 23, где перечислены все постоянные члены Совбеза ООН. Такие страны имеют право вето при рассмотрении резолюций Совбеза, и РФ с 1991 года 31 раз воспользовалась этим правом, что почти в два раза больше любого из постоянных членов Совбеза, говорится в сообщении.

РФ никогда не проходила правомерной процедуры получения членства в ООН и незаконно занимает там место СССР, подчеркивается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"Руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в организации, что и другие страны. [...] Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", – резюмировали в МИД.

Кулеба заявил в Facebook, что это заявление – без преувеличений исторический документ.

В интервью Associated Press глава МИД рассказал, что Украина давно "готовилась к этому шагу, чтобы раскрыть мошенничество и лишить Россию ее статуса".

Кулеба добавил, что "это начало тяжелой битвы", но украинская сторона "будет бороться, потому что нет ничего невозможного".