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Кулеба об инициативе Украины по исключению РФ из ООН и Совбеза ООН: Это начало тяжелой битвы. Будем бороться, потому что нет ничего невозможного

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Украина давно готовилась, чтобы "раскрыть мошенничество" и лишить Россию ее статуса в ООН, отметил Кулеба
Украина давно готовилась, чтобы "раскрыть мошенничество" и лишить Россию ее статуса в ООН, отметил Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Инициатива Украины по лишению России статуса постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и ее исключению из ООН будет "тяжелой битвой".

Об этом в интервью Associated Press, опубликованном 26 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об инициировании Киевом процесса относительно России сегодня сообщил Кулеба.

"Мы заявили на официальном уровне свою детальную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и организации в целом нелегитимное. Мы предоставили подробные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН – государства, которое на тот момент прекратило свое существование, – без уставных оснований на это. Изнасилование Устава произошло на основе простого изменения табличек "СССР" на "Российская Федерация", – написал глава МИД в Facebook.

Заявление о нелегитимности пребывания РФ в составе ООН и ее Совбеза обнародовано также на сайте МИД.

В нем, в частности, рассказано, что смена табличек, о которых написал Кулеба, состоялась на основании "обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад".

В заявлении подчеркивается, что РФ не упоминается в Уставе ООН, в том числе ее нет в ст. 23, где перечислены все постоянные члены Совбеза ООН. Такие страны имеют право вето при рассмотрении резолюций Совбеза, и РФ с 1991 года 31 раз воспользовалась этим правом, что почти в два раза больше любого из постоянных членов Совбеза, говорится в сообщении. 

РФ никогда не проходила правомерной процедуры получения членства в ООН и незаконно занимает там место СССР, подчеркивается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"Руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в организации, что и другие страны. [...] Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", – резюмировали в МИД. 

Кулеба заявил в Facebook, что это заявление – без преувеличений исторический документ.

В интервью Associated Press глава МИД рассказал, что Украина давно "готовилась к этому шагу, чтобы раскрыть мошенничество и лишить Россию ее статуса".

Кулеба добавил, что "это начало тяжелой битвы", но украинская сторона "будет бороться, потому что нет ничего невозможного".

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.

В Белом доме отметили, что если бы существовал способ приостановления членства России в Совбезе ООН, то Штаты немедленно бы им воспользовались.

Теги: Россия, Украина, СССР, ООН, МИД Украины, Совет Безопасности ООН, мошенничество, Дмитрий Кулеба, РСФСР, интервью, Российская Федерация, членство
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