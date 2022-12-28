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Предложение Украины исключить Россию из ООН не имеет большой поддержки – МИД Эстонии

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Эстония поддерживает инициативу Украины, но таких стран, по словам Вольмера, немного
Эстония поддерживает инициативу Украины, но таких стран, по словам Вольмера, немного
Фото: ЕРА

Эстония поддерживает инициативу Украины по исключению России из состава ООН, однако в целом международная поддержка не очень большая. Об этом в эфире радио ERR заявил 28 декабря замминистра иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.

Вольмер заявил, что Эстония – один из наиболее активных сторонников Украины в вопросах, касающихся изоляции России на международной арене, и инициатива по исключению РФ из ООН в числе таких вопросов.

Однако "в данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", добавил он. 

По мнению эстонского дипломата, рассмотрение вопроса об исключении РФ из ООН и Совбеза ООН было бы возможным, если большое количество государств придерживалось позиции, которую отстаивает Украина, – что РФ незаконно заняла место СССР в ООН. Вольмер заявил, что "государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет". 

Он считает, что Россия заблокировала бы такое голосование, если бы оно было в повестке Совбеза ООН. Это, как сказал замминистра, одна из причин, из-за которых якобы большинство государств не считает, что это было бы "очень реалистичным направлением деятельности". 

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.

В Белом доме отметили, что если бы существовал способ приостановления членства России в Совбезе ООН, то Штаты немедленно бы им воспользовались.

26 декабря Украина официально инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, Эстония, МИД Эстонии, Совет Безопасности ООН
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