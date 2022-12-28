Предложение Украины исключить Россию из ООН не имеет большой поддержки – МИД Эстонии

Вольмер заявил, что Эстония – один из наиболее активных сторонников Украины в вопросах, касающихся изоляции России на международной арене, и инициатива по исключению РФ из ООН в числе таких вопросов.

Однако "в данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", добавил он.

По мнению эстонского дипломата, рассмотрение вопроса об исключении РФ из ООН и Совбеза ООН было бы возможным, если большое количество государств придерживалось позиции, которую отстаивает Украина, – что РФ незаконно заняла место СССР в ООН. Вольмер заявил, что "государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет".

Он считает, что Россия заблокировала бы такое голосование, если бы оно было в повестке Совбеза ООН. Это, как сказал замминистра, одна из причин, из-за которых якобы большинство государств не считает, что это было бы "очень реалистичным направлением деятельности".