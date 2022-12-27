Зеленский уволил спецпредставителя Украины по вопросам Приднестровья и назначил его послом в Аргентину

Клименко с 2013-го по 2021 год был постпредом Украины в ООН Фото: geneva.mfa.gov.ua

Первым указом Зеленский уволил Клименко с должности спецпредставителя, а вторым назначил послом.

Клименко работает на дипломатической службе с 1992 года. Он работал как в МИД, так и в посольствах в других странах. В 2005–2006 годах он был консулом в греческом городе Салоники, а в 2006–2010 годах – консулом в испанском городе Барселона.

После этого он перешел на работу в Администрацию президента, где занимался международными отношениями. А с 2013-го по 2021 год был постпредом Украины в ООН и других международных организациях в Женеве.