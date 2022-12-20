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Кабмин Украины назначил нового главу Госслужбы по этнополитике и свободе совести. Он обсудил с двумя предстоятелями "гармонизацию государственно-церковных отношений"

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Еленский (слева) обсудил с главами украинских церквей "ряд проблем государственно-церковного партнерства"
Еленский (слева) обсудил с главами украинских церквей "ряд проблем государственно-церковного партнерства"
Фото: dess.gov.ua

Кабмин Украины назначил экс-нардепа Виктора Еленского новым главой Госслужбы по этнополитике и свободе совести. 19 декабря министр Кабинета Министров Олег Немчинов официально представил его коллективу, сообщается на сайте Госэтнополитики.

Еленский  религиовед, публицист и политик, доктор философских наук и народный депутат Украины VIII созыва.

20 декабря в Госэтнополитики сообщили, что новый глава ведомства уже поговорил с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием и главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святославом.

Так, в ходе телефонного разговора между Еленским и Епифанием обсуждалось содействие ПЦУ в ее усилиях по помощи военнослужащим и членами их семей, населению на деоккупированных территориях, вынужденным переселенцам, семьям погибших в российско-украинской войне.

"Были также подробно обсуждены пути и механизмы гармонизации государственно-церковных отношений и взаимодействия государственных органов с церковью в условиях войны", – говорится в сообщении.

На встрече со Святославом обсудили "целый ряд проблем государственно-церковного партнерства", сообщили в Госэтнополитики.

В частности, речь шла о совершенствовании профессиональной подготовки военных капелланов, их сертификации, балансе в служении капеллана как военнослужащего и священника, а также введении медицинского капелланства.

"Речь также о законодательных инициативах народных депутатов в социальной, культурной сферах и в области свободы совести, а также о поддержке общественно значимых инициатив церкви со стороны государства",  говорится в сообщении.

Контекст:

6 декабря Кабмин уволил Елену Богдан с должности главы Госэтнополитики. На этом же заседании Госслужбу перевели в прямое подчинение правительству. Ранее Кабмин координировал ее через Министерство культуры и информационной политики. 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в Госслужбе по этнополитике, общаясь с журналистами 16 ноября. 

"Есть люди, которые говорят, что мы должны усилить и даже предоставить больше субъектности институции, которая занимается именно религией в нашей стране. У нас соответствующий департамент находится в Министерстве культуры. И, возможно, пришло время – потому что такой у нас серьезный вызов в государстве, – чтобы эта институция была выделена в Кабмине, чтобы на нее никто не имел влияния. Чтобы она была справедливой и там были профессиональные люди, к которым нет вопросов у общества и которые разбираются [в вопросе]", – заявлял он в контексте разговора об угрозах со стороны УПЦ МП.

Теги: религия, УГКЦ, церковь, Виктор Еленский, капелланы, священник, ПЦУ, Кабмин, Государственная служба по этнополитике и свободе совести
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