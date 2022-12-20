Кабмин Украины назначил нового главу Госслужбы по этнополитике и свободе совести. Он обсудил с двумя предстоятелями "гармонизацию государственно-церковных отношений"

Еленский – религиовед, публицист и политик, доктор философских наук и народный депутат Украины VIII созыва.

20 декабря в Госэтнополитики сообщили, что новый глава ведомства уже поговорил с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием и главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святославом.

Так, в ходе телефонного разговора между Еленским и Епифанием обсуждалось содействие ПЦУ в ее усилиях по помощи военнослужащим и членами их семей, населению на деоккупированных территориях, вынужденным переселенцам, семьям погибших в российско-украинской войне.

"Были также подробно обсуждены пути и механизмы гармонизации государственно-церковных отношений и взаимодействия государственных органов с церковью в условиях войны", – говорится в сообщении.

На встрече со Святославом обсудили "целый ряд проблем государственно-церковного партнерства", сообщили в Госэтнополитики.

В частности, речь шла о совершенствовании профессиональной подготовки военных капелланов, их сертификации, балансе в служении капеллана как военнослужащего и священника, а также введении медицинского капелланства.

"Речь также о законодательных инициативах народных депутатов в социальной, культурной сферах и в области свободы совести, а также о поддержке общественно значимых инициатив церкви со стороны государства", – говорится в сообщении.