Кабмин уволил главу Госслужбы по этнополитике и свободе совести

Богдан защищала интересы УПЦ МП и блокировала перерегистрацию общин, которые переходили в ПЦУ, заявил религиовед Фото: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті / Facebook

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Богдан последовательно защищала интересы Украинской православной церкви Московского патриархата и блокировала перерегистрацию общин, которые переходили в Православную церковь Украины, заявил историк и религиовед Андрей Ковалев, который сейчас служит в ЗСУ.

Она является ключевой чиновницей, от которой зависит реализация религиозной политики, подчеркнул Ковалев.

"Теперь очень важно, чтобы госпожа Богдан не избежала ответственности, а объяснила в Службе безопасности Украины свои действия и решения по принципиальной защите Московского патриархата", – подчеркнул он.

Кроме того, на этом же заседании Госслужбу по этнополитике и свободе совести перевели в прямое подчинение правительству, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее учреждение входило в число центральных органов власти, которые координировались Кабмином через Министерство культуры и информационной политики.

Госслужба по этнополитике и свободе совести была создана в марте 2020 года. Ее основными заданиями на тот момент были реализация государственной политики в области межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств в Украине, а также внесение на рассмотрение главы Минкульта предложений по формированию государственной политики в этой сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в Госслужбе по этнополитике, общаясь с журналистами 16 ноября.

"Есть люди, которые говорят, что мы должны усилить и даже предоставить больше субъектности институции, которая занимается именно религией в нашей стране. У нас соответствующий департамент находится в Министерстве культуры. И, возможно, пришло время – потому что такой у нас серьезный вызов в государстве, – чтобы эта институция была выделена в Кабмине, чтобы на нее никто не имел влияния. Чтобы она была справедливой и там были профессиональные люди, к которым нет вопросов у общества и которые разбираются [в вопросе]", – заявлял он в контексте разговора об угрозах со стороны УПЦ МП.