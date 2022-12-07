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Кабмин уволил главу Госслужбы по этнополитике и свободе совести

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Богдан защищала интересы УПЦ МП и блокировала перерегистрацию общин, которые переходили в ПЦУ, заявил религиовед
Богдан защищала интересы УПЦ МП и блокировала перерегистрацию общин, которые переходили в ПЦУ, заявил религиовед
Фото: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті / Facebook

Кабинет Министров Украины на заседании 6 декабря уволил Елену Богдан с должности главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. 

Богдан последовательно защищала интересы Украинской православной церкви Московского патриархата и блокировала перерегистрацию общин, которые переходили в Православную церковь Украины, заявил историк и религиовед Андрей Ковалев, который сейчас служит в ЗСУ. 

Она является ключевой чиновницей, от которой зависит реализация религиозной политики, подчеркнул Ковалев. 

"Теперь очень важно, чтобы госпожа Богдан не избежала ответственности, а объяснила в Службе безопасности Украины свои действия и решения по принципиальной защите Московского патриархата", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/andriy.kovalov/posts/pfbid0fLFbxmGKiwgCGQpbpfC1uNWjdRfXkdaDCzQ96r8cqDc5skfhdEn3RsjWBDv3kijHl

Кроме того, на этом же заседании Госслужбу по этнополитике и свободе совести перевели в прямое подчинение правительству, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее учреждение входило в число центральных органов власти, которые координировались Кабмином через Министерство культуры и информационной политики. 

Госслужба по этнополитике и свободе совести была создана в марте 2020 года. Ее основными заданиями на тот момент были реализация государственной политики в области межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств в Украине, а также внесение на рассмотрение главы Минкульта предложений по формированию государственной политики в этой сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в Госслужбе по этнополитике, общаясь с журналистами 16 ноября. 

"Есть люди, которые говорят, что мы должны усилить и даже предоставить больше субъектности институции, которая занимается именно религией в нашей стране. У нас соответствующий департамент находится в Министерстве культуры. И, возможно, пришло время – потому что такой у нас серьезный вызов в государстве, – чтобы эта институция была выделена в Кабмине, чтобы на нее никто не имел влияния. Чтобы она была справедливой и там были профессиональные люди, к которым нет вопросов у общества и которые разбираются [в вопросе]", – заявлял он в контексте разговора об угрозах со стороны УПЦ МП.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, религия, УПЦ МП, церковь, министерство культуры, увольнение, Андрей Ковалев, Тарас Мельничук, Денис Шмыгаль, Государственная служба по этнополитике и свободе совести, Министерство культуры и информационной политики
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