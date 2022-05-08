В Украине с 24 февраля в результате обстрелов войск РФ повреждены минимум 116 сооружений духовного значения – Госэтнополитики

Больше всего поврежденных духовных сооружений в Донецкой, Киевской и Харьковской областях Фото: dess.gov.ua

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Подавляющее большинство из них (91 из 116) – православные храмы. Разрушениям подверглись также мечети, синагоги, католические и протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций. Больше всего объектов, подвергшихся разрушениям вследствие вторжения России в Украину, на сегодняшний день обнаружено в Донецкой, Киевской и Харьковской областях (по меньшей мере 20 в каждой из них). Соответственно, в этих трех областях более половины всех зафиксированных ныне случаев повреждений сакральных сооружений Украины", – сообщили в ведомстве.

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