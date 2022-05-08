ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине с 24 февраля в результате обстрелов войск РФ повреждены минимум 116 сооружений духовного значения – Госэтнополитики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больше всего поврежденных духовных сооружений в Донецкой, Киевской и Харьковской областях
Больше всего поврежденных духовных сооружений в Донецкой, Киевской и Харьковской областях
Фото: dess.gov.ua

С 24 февраля в результате обстрелов со стороны российских оккупантов были повреждены минимум 116 сооружений духовного значения в минимум 13 областях Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести 7 мая.

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Подавляющее большинство из них (91 из 116) – православные храмы. Разрушениям подверглись также мечети, синагоги, католические и протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций. Больше всего объектов, подвергшихся разрушениям вследствие вторжения России в Украину, на сегодняшний день обнаружено в Донецкой, Киевской и Харьковской областях (по меньшей мере 20 в каждой из них). Соответственно, в этих трех областях более половины всех зафиксированных ныне случаев повреждений сакральных сооружений Украины", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

Теги: церковь, война России против Украины, разрушения, Государственная служба по этнополитике и свободе совести
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Bono и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео
"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Bono и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео
"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины". Как украинские знаменитости поздравили своих мам в День матери
"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины". Как украинские знаменитости поздравили своих мам в День матери
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (100025)
2
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (76075)
3
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (50697)
4
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (32870)
5
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (32643)
6
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов (26502)
7
В пожаре погиб автор песни "А без Подола Киев невозможен" Духовный (16734)
8
Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США (16480)
 
 
 
 