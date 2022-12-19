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Большинство украинцев поддерживают перенос празднования Рождества на 25 декабря – опрос

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Число сторонников переноса Рождества выросло с 26% до 44%
Число сторонников переноса Рождества выросло с 26% до 44%
Фото: depositphotos.com

За год в Украине значительно выросло количество сторонников переноса Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Число сторонников переноса Рождества выросло с 26% до 44%. Против такой идеи – 31% (в 2021 году – 58%). Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 2% – затруднились ответить.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества среди жителей запада и Киева: более половины поддерживают эту идею. Среди жителей центра относительное большинство (44%) также не против этой инициативы.

Кроме того, наблюдается значительная поддержка идеи переноса празднования Рождества среди греко-католиков. Среди прихожан ПЦУ – таких почти половина (46%), при этом треть из них против такой идеи. Зато среди жителей юга и востока относительное большинство не поддерживают идею переноса даты празднования Рождества.

В возрастном разрезе больше всего противоречий наблюдается в старшей и средней возрастных группах, где относительное большинство (более 40%) поддерживают идею с переносом даты, одновременно также значительное количество (не менее трети) – против. Среди молодежи треть – за перенос, треть – против, и еще столько же отметили, что им это безразлично.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Также за последний год несколько возросло количество тех, кто празднует Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%).

Более половины (55%) будут праздновать Рождество 7 января (в 2021 году – 71%). 8% вообще не празднуют Рождество (больше всего таких среди молодежи, жителей юга и столицы).

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Чаще о двойном праздновании Рождества или же праздновании только 25 декабря говорили жители запада, Киева, младшие опрошенные и греко-католики.

Опрос проводился 20–21 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Контекст:

По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход празднования на 25 декабря – "это вопрос времени". По его мнению, предметно рассматривать возможность перехода можно будет через 10 лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Рождество, соцопрос, церковь, украинцы, календарь
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