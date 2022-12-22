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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал Дуде о поездке в США, переговоры длились два часа

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Зеленский и Дуда говорили о стратегических планах Украины и Польши на следующий год
Зеленский и Дуда говорили о стратегических планах Украины и Польши на следующий год
Фото: Andrzej Duda / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский говорил с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве в том числе о своей поездке в США. Об этом сам Зеленский рассказал в обращении, опубликованном в Facebook.

Зеленский встретился с Дудой 22 декабря, возвращаясь из поездки в США. Он информировал, что обсуждались стратегические планы на будущее и двусторонние отношения Польши и Украины.

В обращении президент добавил: переговоры проходили в том числе тет-а-тет. 

"Сегодня в особом формате, один на один обсудили с Анджеем наше взаимодействие. Я рассказал ему об услышанном в Соединенных Штатах, о нашем стратегическом видении в следующем году... Готовимся, укрепляем наши общие силы", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1371881640249766/

Дуда тоже сообщил, что речь шла о стратегических планах двух стран на следующий год. 

Его канцелярия проинформировала: Зеленский рассказал о деталях своей поездки в США. 

"Очные переговоры и встреча делегаций под председательством президентов продолжались два часа", – добавили в ведомстве.  

Контекст:

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил в Конгрессе. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Польша, переговоры, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война России против Украины, встреча
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