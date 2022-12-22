Зеленский рассказал Дуде о поездке в США, переговоры длились два часа

Зеленский встретился с Дудой 22 декабря, возвращаясь из поездки в США. Он информировал, что обсуждались стратегические планы на будущее и двусторонние отношения Польши и Украины.
В обращении президент добавил: переговоры проходили в том числе тет-а-тет.
"Сегодня в особом формате, один на один обсудили с Анджеем наше взаимодействие. Я рассказал ему об услышанном в Соединенных Штатах, о нашем стратегическом видении в следующем году... Готовимся, укрепляем наши общие силы", – сказал Зеленский.
Дуда тоже сообщил, что речь шла о стратегических планах двух стран на следующий год.
Dzisiejsze spotkanie z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa by * o nie tylko znakomit * okazj * do z * o * enia * wi * teczno-noworocznych * ycze * dla Niego, Jego Rodziny i Ukrainy ale tak * e da * o sposobno * omówienia strategicznych planów dzia * ania i wspó * pracy w nadchodz * cym 2023 roku. * pic.twitter.com/kjpt5gcrSH— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 22, 2022
Его канцелярия проинформировала: Зеленский рассказал о деталях своей поездки в США.
"Очные переговоры и встреча делегаций под председательством президентов продолжались два часа", – добавили в ведомстве.
Prezydent @ZelenskyyUa poinformowa * Prezydenta @AndrzejDuda o szczegó * ach wizyty w USA. Przywódcy omówili te * stan dwustronnych stosunków polsko-ukrai * skich w obliczu trwaj * cej rosyjskiej agresji na Ukrain * .— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 22, 2022
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Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".
Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил в Конгрессе. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.
По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.