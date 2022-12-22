Зеленский рассказал Дуде о поездке в США, переговоры длились два часа

Зеленский и Дуда говорили о стратегических планах Украины и Польши на следующий год Фото: Andrzej Duda / Facebook

Зеленский встретился с Дудой 22 декабря, возвращаясь из поездки в США. Он информировал, что обсуждались стратегические планы на будущее и двусторонние отношения Польши и Украины.

В обращении президент добавил: переговоры проходили в том числе тет-а-тет.

"Сегодня в особом формате, один на один обсудили с Анджеем наше взаимодействие. Я рассказал ему об услышанном в Соединенных Штатах, о нашем стратегическом видении в следующем году... Готовимся, укрепляем наши общие силы", – сказал Зеленский.

Дуда тоже сообщил, что речь шла о стратегических планах двух стран на следующий год.

Dzisiejsze spotkanie z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa by * o nie tylko znakomit * okazj * do z * o * enia * wi * teczno-noworocznych * ycze * dla Niego, Jego Rodziny i Ukrainy ale tak * e da * o sposobno * omówienia strategicznych planów dzia * ania i wspó * pracy w nadchodz * cym 2023 roku. * pic.twitter.com/kjpt5gcrSH — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 22, 2022

Его канцелярия проинформировала: Зеленский рассказал о деталях своей поездки в США.

"Очные переговоры и встреча делегаций под председательством президентов продолжались два часа", – добавили в ведомстве.