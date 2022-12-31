Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину

Шольц: Мы сочувствуем украинцам, которые даже в такие дни не могут отдохнуть от российских бомб и ракет Фото: EPA

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин "ведет империалистическую агрессивную войну в центре Европы" и украинцы мужественно защищают свою страну, "в том числе благодаря немецкой помощи.

"Мы сочувствуем украинцам, которые даже в такие дни, как сегодня, не могут отдохнуть от российских бомб и ракет", - сказал канцлер.

Шольц добавил, что немцы тоже почувствовали на себе последствия войны.

Видеообращение канцлера будут транслировать вечером 31 декабря.