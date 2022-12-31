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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину

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Шольц: Мы сочувствуем украинцам, которые даже в такие дни не могут отдохнуть от российских бомб и ракет
Шольц: Мы сочувствуем украинцам, которые даже в такие дни не могут отдохнуть от российских бомб и ракет
Фото: EPA

Германия будет продолжать поддерживать Украину. Об этом азаявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем видеообращении, отрывки из которого 31 декабря опубликовал канал Tagesschau.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин "ведет империалистическую агрессивную войну в центре Европы" и украинцы мужественно защищают свою страну, "в том числе благодаря немецкой помощи. 

"Мы сочувствуем украинцам, которые даже в такие дни, как сегодня, не могут отдохнуть от российских бомб и ракет", - сказал канцлер.

Шольц добавил, что немцы тоже почувствовали на себе последствия войны. 

Видеообращение канцлера будут транслировать вечером 31 декабря.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

В то же время Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

В сентябре глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявляла, что бундесвер был "урезан" в прошлые годы и из-за этого запасы армии ФРГ истощены. По словам чиновницы, она хотела бы предоставить Украине больше оборонной помощи, но это невозможно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, война России против Украины, Олаф Шольц
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