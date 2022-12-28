Глава МИД Германии заявила, что сейчас с Россией не может быть нормальных отношений

"Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, не представляющей угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий – мы сейчас живем в другой реальности. Вот почему ставка должна быть на постоянное укрепление нашей общей безопасности перед лицом России", – сказала Бербок.
Она подчеркнула, что пока продолжается жестокая агрессивная война, нарушающая международное право, санкции против РФ будут постепенно ужесточаться.
"Потому что Украина тоже защищает свободу Европы. Поэтому мы будем с ней столько, сколько нужно, – с оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", – добавила дипломат.
Спустя месяцы после начала полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины "прекратить огонь" и сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.