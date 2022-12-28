Глава МИД Германии заявила, что сейчас с Россией не может быть нормальных отношений

Бербок: Украина защищает свободу Европы. Поэтому мы будем с ней столько, сколько нужно Фото: EPA

"Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, не представляющей угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий – мы сейчас живем в другой реальности. Вот почему ставка должна быть на постоянное укрепление нашей общей безопасности перед лицом России", – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что пока продолжается жестокая агрессивная война, нарушающая международное право, санкции против РФ будут постепенно ужесточаться.

"Потому что Украина тоже защищает свободу Европы. Поэтому мы будем с ней столько, сколько нужно, – с оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", – добавила дипломат.