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Сунак в разговоре с Зеленским анонсировал предоставление дополнительного оборудования, чтобы "обеспечить победу Украины на поле боя"

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Сунак сказал Зеленскому, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, сообщается на сайте британского правительства
Сунак сказал Зеленскому, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, сообщается на сайте британского правительства
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора 3 января обсудили "ужасные атаки" беспилотниками по Украине в последние дни.

Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Премьер-министр сказал, что мысли Великобритании были с украинским народом, который продолжает жить под такими бомбардировками, – говорится в сообщении. – Премьер-министр сказал, что Украина может рассчитывать на то, что Великобритания продолжит поддерживать ее в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует недавняя поставка более 1000 зенитных ракет".

Сунак добавил, что также ведется работа по предоставлению "в ближайшие недели и месяцы" дополнительного оборудования, чтобы "обеспечить победу Украины на поле боя".

Отмечается, что оба политика обсудили саммит лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге (Латвия), который состоялся 19 декабря 2022 года.

"Премьер-министр поблагодарил президента за виртуальное участие и сказал, что Великобритания и партнеры JEF тесно сотрудничают, чтобы предоставить запрошенное жизненно важное оборудование", – указывается в сообщении.

Зеленский ранее рассказал, что в разговоре с Сунаком 3 января обсудил "дальнейшее оборонное сотрудничество".

"Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Имеем для этого конкретные решения", – отметил президент Украины.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Последний разговор Зеленского и Сунака состоялся 9 декабря. Премьер Великобритании анонсировал поставки военной помощи в Украину. Зеленский отметил, что в беседе с Сунаком обсудил реализацию украинской формулы мира.

Теги: Украина, Великобритания, правительство, агрессия, беспилотники, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, президент, премьер-министр, Риши Сунак
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