Сунак в разговоре с Зеленским анонсировал предоставление дополнительного оборудования, чтобы "обеспечить победу Украины на поле боя"

Сунак сказал Зеленскому, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, сообщается на сайте британского правительства Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Премьер-министр сказал, что мысли Великобритании были с украинским народом, который продолжает жить под такими бомбардировками, – говорится в сообщении. – Премьер-министр сказал, что Украина может рассчитывать на то, что Великобритания продолжит поддерживать ее в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует недавняя поставка более 1000 зенитных ракет".

Сунак добавил, что также ведется работа по предоставлению "в ближайшие недели и месяцы" дополнительного оборудования, чтобы "обеспечить победу Украины на поле боя".

Отмечается, что оба политика обсудили саммит лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге (Латвия), который состоялся 19 декабря 2022 года.

"Премьер-министр поблагодарил президента за виртуальное участие и сказал, что Великобритания и партнеры JEF тесно сотрудничают, чтобы предоставить запрошенное жизненно важное оборудование", – указывается в сообщении.

Зеленский ранее рассказал, что в разговоре с Сунаком 3 января обсудил "дальнейшее оборонное сотрудничество".

"Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Имеем для этого конкретные решения", – отметил президент Украины.