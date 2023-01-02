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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов прогнозирует, что удары по территории РФ будут "глубже и глубже"

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Буданов о взрывах на российских аэродромах: Я очень рад видеть это
Буданов о взрывах на российских аэродромах: Я очень рад видеть это
Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ожидает, что удары по территории РФ продолжатся и будут происходить "глубже и глубже". Об этом он заявил в комментарии ABC News, обнародованном 31 декабря.

Буданов отказался отвечать на вопрос журналистки, наносила ли Украина удары по авиабазам в РФ. Он сказал, что сможет ответить, когда война закончится, а пока – нет. 

"Я очень рад видеть это. Такая моя реакция", – добавил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки. 

"Вы думаете, будет больше?" – уточнила она. 

"Думаю, да, – ответил начальник ГУР. – Глубже и глубже [на территории РФ]". 

Контекст:

5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря. Кроме того, 2 января взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много"Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: аэродром, Минобороны, война России против Украины, авиабаза, бомбардировщики, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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