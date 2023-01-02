Буданов прогнозирует, что удары по территории РФ будут "глубже и глубже"

Буданов отказался отвечать на вопрос журналистки, наносила ли Украина удары по авиабазам в РФ. Он сказал, что сможет ответить, когда война закончится, а пока – нет.
"Я очень рад видеть это. Такая моя реакция", – добавил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.
"Вы думаете, будет больше?" – уточнила она.
"Думаю, да, – ответил начальник ГУР. – Глубже и глубже [на территории РФ]".
'DEEPER AND DEEPER': Ukraine's spy chief tells ABC News' @BrittClennett that there will likely be more attacks deep into Russian territory. https://t.co/VlbVOp1wCA pic.twitter.com/SF57xMs5Kh— ABC News (@ABC) December 31, 2022
5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря. Кроме того, 2 января взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже.
В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине.