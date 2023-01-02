Буданов прогнозирует, что удары по территории РФ будут "глубже и глубже"

Буданов о взрывах на российских аэродромах: Я очень рад видеть это Фото: gur.gov.ua

Буданов отказался отвечать на вопрос журналистки, наносила ли Украина удары по авиабазам в РФ. Он сказал, что сможет ответить, когда война закончится, а пока – нет.

"Я очень рад видеть это. Такая моя реакция", – добавил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

"Вы думаете, будет больше?" – уточнила она.

"Думаю, да, – ответил начальник ГУР. – Глубже и глубже [на территории РФ]".