В Беларусь прилетели шесть военно-транспортных самолетов РФ

По информации проекта, все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно – пока неизвестно. Может идти как доставка техники, так и ротация или подвоз мобилизованных, отмечается в сообщении.
Если самолеты перевозили военных ВС РФ, то речь может идти о максимум 1470 солдатах, так как максимальная вместимость каждого из Ил-76МД составляет 245 человек, отмечает "Беларускі Гаюн".
Прибыли самолеты с регистрационными номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 и RF-76772. Они начали прилетать в Беларусь начиная с 4.00, а последний (RF-76772) приземлился в Мачулищах в 18.17.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.