В Беларусь прилетели шесть военно-транспортных самолетов РФ

По информации проекта, все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно – пока неизвестно. Может идти как доставка техники, так и ротация или подвоз мобилизованных, отмечается в сообщении.

Если самолеты перевозили военных ВС РФ, то речь может идти о максимум 1470 солдатах, так как максимальная вместимость каждого из Ил-76МД составляет 245 человек, отмечает "Беларускі Гаюн".

Прибыли самолеты с регистрационными номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 и RF-76772. Они начали прилетать в Беларусь начиная с 4.00, а последний (RF-76772) приземлился в Мачулищах в 18.17.