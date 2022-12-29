Пионтковский: Путин ездил в Беларусь, чтобы продолжить ядерный шантаж. Он передал ядерную гранату обезьяне-Лукашенко

"Украинцы придумали красивое слово "петляет" про политику Лукашенко. Он так и петляет лет 30. Он пропетлял и на этот раз. Путин добился от него двух целей. Первая – они объявили о белорусско-российских военных маневрах в начале февраля 2023 года. Мы помним, что были такие же маневры в феврале 2022-го. А вторая вещь – совершенно экзотическая", – рассказал Пионтковский.

Он считает, что эта "экзотическая" цель – вовлечение Лукашенко в ядерный шантаж.

По словам Пионтковского, "спектакль с трехчасовым обсуждением каких-то несуществующих экономических вопросов" был задуман "ради двух слов".

"Это слова "специальные боеприпасы". Значит, белорусские пилоты будут теперь водить самолеты со специальными боеприпасами. То есть с ядерным оружием. Вот что они хотели сказать. Мы уже говорили, что ядерный шантаж Путина провалился и ему очень твердо и конкретно объяснили, что его убьют. Так он решил снова шантажировать Запад, но из-за спины Лукашенко. Конечно, Лукашенко ужасно этого не хотел. Он подставил и всю Беларусь. Путин объявил, что у Лукашенко теперь есть ядерное оружие, что его пилоты водят самолеты с ядерным оружием. Да еще, чтобы усилить это впечатление, сказал о передаче "Искандеров", не уточняя, с какими зарядами. "Искандеры" могут носить и ядерные заряды. Путин для себя создал возможность, как говорится, под фальшивым флагом. Если он уже знает, что его убьют за ядерный удар, но хочет попугать Запад: может, из Беларуси вылетит какой-то ядерный снаряд, который ударит по цели в Украине или по стране НАТО, а Путин скажет, что он ни при чем. Это может показаться смешно, наивно, но тем не менее это серьезно. Ради этого он приезжал [в Беларусь]: чтобы продолжить ядерный шантаж, дать понять, что он передал гранату обезьяне, передал ядерное оружие Лукашенко", – добавил политолог.

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