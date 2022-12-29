Пионтковский: Путин ездил в Беларусь, чтобы продолжить ядерный шантаж. Он передал ядерную гранату обезьяне-Лукашенко

"Украинцы придумали красивое слово "петляет" про политику Лукашенко. Он так и петляет лет 30. Он пропетлял и на этот раз. Путин добился от него двух целей. Первая – они объявили о белорусско-российских военных маневрах в начале февраля 2023 года. Мы помним, что были такие же маневры в феврале 2022-го. А вторая вещь – совершенно экзотическая", – рассказал Пионтковский.
Он считает, что эта "экзотическая" цель – вовлечение Лукашенко в ядерный шантаж.
По словам Пионтковского, "спектакль с трехчасовым обсуждением каких-то несуществующих экономических вопросов" был задуман "ради двух слов".
"Это слова "специальные боеприпасы". Значит, белорусские пилоты будут теперь водить самолеты со специальными боеприпасами. То есть с ядерным оружием. Вот что они хотели сказать. Мы уже говорили, что ядерный шантаж Путина провалился и ему очень твердо и конкретно объяснили, что его убьют. Так он решил снова шантажировать Запад, но из-за спины Лукашенко. Конечно, Лукашенко ужасно этого не хотел. Он подставил и всю Беларусь. Путин объявил, что у Лукашенко теперь есть ядерное оружие, что его пилоты водят самолеты с ядерным оружием. Да еще, чтобы усилить это впечатление, сказал о передаче "Искандеров", не уточняя, с какими зарядами. "Искандеры" могут носить и ядерные заряды. Путин для себя создал возможность, как говорится, под фальшивым флагом. Если он уже знает, что его убьют за ядерный удар, но хочет попугать Запад: может, из Беларуси вылетит какой-то ядерный снаряд, который ударит по цели в Украине или по стране НАТО, а Путин скажет, что он ни при чем. Это может показаться смешно, наивно, но тем не менее это серьезно. Ради этого он приезжал [в Беларусь]: чтобы продолжить ядерный шантаж, дать понять, что он передал гранату обезьяне, передал ядерное оружие Лукашенко", – добавил политолог.
После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.