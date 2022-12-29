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Путин отменил вторую поездку за неделю – из-за "нелетной погоды", хотя в Пскове, куда он собирался, было солнечно – росСМИ

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Путин отменил ряд мероприятий и поездок в конце года, что подстегнуло слухи о проблемах со здоровьем у президента страны-оккупанта
Путин отменил ряд мероприятий и поездок в конце года, что подстегнуло слухи о проблемах со здоровьем у президента страны-оккупанта
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин 28 декабря отменил ранее запланированный полет в Псков (РФ), что в пресс-службе Кремля объяснили "полетными условиями" из-за нелетной погоды.

"По полетным условиям это [] не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода в Псковской области", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому агентству РИА "Новости".

Однако российское издание "Капитал страны" отмечает, что погода не помешала работе аэропортов Санкт-Петербурга и Пскова, и другие рейсы выполнялись, хотя часть действительно была отменена.

По данным издания, электронное табло аэропортов Пскова и Санкт-Петербурга, где находится Путин, свидетельствовало, что самолеты беспрепятственно летали в эти города.

Так, в питерском аэропорту "Пулково" несколько рейсов были задержаны и только один отменен – в Калининград.

В аэропорту Пскова 28 декабря, выяснило издание, приземлился один самолет из Москвы, позднее он вылетел обратно. Отменили два рейса – в Калининград и Минеральные Воды.

Издание отмечало, что в середине дня в среду в Пскове стояла солнечная погода, а в Санкт- Петербурге фиксировалась обычная для этого времени года облачность.. Никаких необычных погодных условий в обоих городах не наблюдалось..

В конце прошлой неделе Путин также неожиданно и в последний момент отменил уже подготовленный визит в Нижний Тагил Свердловской области РФ, где должен был осмотреть танковое производство на "Уралвагонзаводе".

Также Путин отменил в 2022 году большую ежегодную пресс-конференцию, послание Федеральному собранию РФ ((хотя делать это ежегодно его обязывает Конституция РФ), ежегодную встречу с олигархами, свое участие в итоговом заседании правительства, встречу с деятелями культуры, игру в хоккей на Красной площади. 

При этом Песков пообещал, что Путин не будет отменять новогоднее обращение к россиянам. которое состоится в привычном формате и будет записано на фоне Кремля, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Контекст:

О том, что Путин не будет в этом году проводить пресс-конференцию, Песков заявил 12 декабря. Кроме того, спикер президента РФ не смог назвать вероятную дату его обращения к Федеральному собранию. Впоследствии стало известно, что в 2022-м оно не состоится, хотя такое ежегодное обращение прописано в Конституции РФ.

Отмена участия Путина в этих и ряде других публичных мероприятий дала новый импульс слухов о плохом самочувствии президента страны-оккупанта. В частности, российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону утверждал, что Путин отказался от публичных выступлений из-за ухудшающегося здоровья. Президент РФ, по словам Соловья, не может выдерживать интенсивное напряжение несколько часов подряд

Ранее Соловей утверждал, что у Путина болезнь Паркинсона, рак и шизоаффективное расстройство. Внешний вид и поведение Путина на нескольких публичных мероприятиях могли свидетельствовать о наличии у него тех или иных заболеваний и активно обсуждались.

По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, погода, здоровье, Москва, самолет, Санкт-Петербург, Кремль, аэропорт, Дмитрий Песков, Псков, новогоднее обращение, политика, самолеты, болезнь, Нижний Тагил, Уралвагонзавод, встреча
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