Путин отменил вторую поездку за неделю – из-за "нелетной погоды", хотя в Пскове, куда он собирался, было солнечно – росСМИ

Путин отменил ряд мероприятий и поездок в конце года, что подстегнуло слухи о проблемах со здоровьем у президента страны-оккупанта Фото: EPA

"По полетным условиям это [] не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода в Псковской области", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому агентству РИА "Новости".

Однако российское издание "Капитал страны" отмечает, что погода не помешала работе аэропортов Санкт-Петербурга и Пскова, и другие рейсы выполнялись, хотя часть действительно была отменена.

По данным издания, электронное табло аэропортов Пскова и Санкт-Петербурга, где находится Путин, свидетельствовало, что самолеты беспрепятственно летали в эти города.

Так, в питерском аэропорту "Пулково" несколько рейсов были задержаны и только один отменен – в Калининград.

В аэропорту Пскова 28 декабря, выяснило издание, приземлился один самолет из Москвы, позднее он вылетел обратно. Отменили два рейса – в Калининград и Минеральные Воды.

Издание отмечало, что в середине дня в среду в Пскове стояла солнечная погода, а в Санкт- Петербурге фиксировалась обычная для этого времени года облачность.. Никаких необычных погодных условий в обоих городах не наблюдалось..

В конце прошлой неделе Путин также неожиданно и в последний момент отменил уже подготовленный визит в Нижний Тагил Свердловской области РФ, где должен был осмотреть танковое производство на "Уралвагонзаводе".

Также Путин отменил в 2022 году большую ежегодную пресс-конференцию, послание Федеральному собранию РФ ((хотя делать это ежегодно его обязывает Конституция РФ), ежегодную встречу с олигархами, свое участие в итоговом заседании правительства, встречу с деятелями культуры, игру в хоккей на Красной площади.

При этом Песков пообещал, что Путин не будет отменять новогоднее обращение к россиянам. которое состоится в привычном формате и будет записано на фоне Кремля, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.