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Яценюк: Путин готовит себе третье место в мавзолее

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Яценюк предположил, что в РФ хотят расширить мавзолей и "чтобы вся Россия ходила смотреть на трупы на Красной площади"
Яценюк предположил, что в РФ хотят расширить мавзолей и "чтобы вся Россия ходила смотреть на трупы на Красной площади"
Фото: ЕРА

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что президент России Владимир Путин, вероятно, хочет, чтобы его тело после смерти не было похоронено, а находилось в мавзолее на Красной площади.

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в контексте обсуждения сообщений о том, что в РФ хотят вернуть в мавзолей тело Иосифа Сталина

Так, согласно сообщению пропагандистов российского информагентства "РИА Новости", 18 декабря с таким предложением выступила партия "Коммунисты России". Глава партии Сергей Малинкович заявил, что перенос останков Сталина в мавзолей надо провести "в торжественной обстановке с участием государственного руководства" и "с трансляцией церемонии на всю страну".

Гордон обратил внимание на это заявление и спросил: "Откуда это – носиться с трупами? Закапывать, выкапывать, заносить, выносить? Или Путин просто зондирует общественное мнение, потому что сам хочет на место Ленина или рядом с ним?" 

"Это он точно третье место себе там готовит. Это же явно. Какое еще может быть объяснение? Для меня это дикость такая, это даже не средневековье, это какие-то язычники, какие-то нелюди. Это правда – нелюди. В Рождество Христово бомбить Херсон, убивать... У них нет ни Бога, вообще ничего святого. Наверное, они решили расширить мавзолей. Я не знаю, там хватит места для них троих? И чтобы вся Россия ходила смотреть на трупы на Красной площади. Это же извращенцы", – ответил Яценюк. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сталин жил в 1878–1953 годах, в Мавзолее его тело лежало рядом с телом Ленина в 1953–1961 годах. Тело Сталина перенесли из мавзолея и похоронили возле кремлевской стены по приказу тогдашнего руководителя СССР Никиты Хрущева.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, Иосиф Сталин, смерть, похороны, мавзолей Ленина
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