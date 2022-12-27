Яценюк: Путин готовит себе третье место в мавзолее

Яценюк предположил, что в РФ хотят расширить мавзолей и "чтобы вся Россия ходила смотреть на трупы на Красной площади" Фото: ЕРА

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в контексте обсуждения сообщений о том, что в РФ хотят вернуть в мавзолей тело Иосифа Сталина.

Так, согласно сообщению пропагандистов российского информагентства "РИА Новости", 18 декабря с таким предложением выступила партия "Коммунисты России". Глава партии Сергей Малинкович заявил, что перенос останков Сталина в мавзолей надо провести "в торжественной обстановке с участием государственного руководства" и "с трансляцией церемонии на всю страну".

Гордон обратил внимание на это заявление и спросил: "Откуда это – носиться с трупами? Закапывать, выкапывать, заносить, выносить? Или Путин просто зондирует общественное мнение, потому что сам хочет на место Ленина или рядом с ним?"

"Это он точно третье место себе там готовит. Это же явно. Какое еще может быть объяснение? Для меня это дикость такая, это даже не средневековье, это какие-то язычники, какие-то нелюди. Это правда – нелюди. В Рождество Христово бомбить Херсон, убивать... У них нет ни Бога, вообще ничего святого. Наверное, они решили расширить мавзолей. Я не знаю, там хватит места для них троих? И чтобы вся Россия ходила смотреть на трупы на Красной площади. Это же извращенцы", – ответил Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube