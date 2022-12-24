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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк об отмененной пресс-конференции: На этом фоне иностранная пресса порвет Путину одно место на немецкий крест

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Путин побоялся острых вопросов о войне в Украине, поэтому его большая пресс-конференция в этом году не состоялась
Путин побоялся острых вопросов о войне в Украине, поэтому его большая пресс-конференция в этом году не состоялась
Фото: EPA

Премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что у президента РФ Владимира Путина было три причины для переноса большой ежегодной пресс-конференции. Это именно перенос, а не отмена – такое мнение Яценюк высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону,

"У Путина нет ни одной победной реляции. И поэтому рассказать что-то такое, чтобы аплодировала вся Россия… Максимум, что он может сделать – это зачитать список всех убитых в Украине. Я думаю, это была бы самая яркая пресс-конференция для всего российского народа", – предположил экс-премьер-министр.

Вторая причина – на такие пресс-конференции президента страны-оккупанта, заметил Яценюк, все равно приходит иностранная пресса.

"Они еще не всю иностранную прессу оттуда [из РФ] выдавили. И на этом фоне [провала и российских злодеяний в Украине] иностранная пресса порвет ему [Путину] одно место на немецкий крест", – убежден он.

Как считает лидер партии "Народный фронт", у российского президента не будет ответов на вопросы, которые захотят ему задать представители зарубежных СМИ.

Яценюк полагает также, что пресс-конференция Путина не отменена – он ее "отложил".

"Это связано с тем, что у них есть свои планы, они себе что-то думают. И эти поездки в Беларусь, и дополнительная мобилизация, и отношения с Северной Кореей, где они закупают или берут оборудование. Иран и другие – ось зла, которая возникла в мире в помощь Путину", – пояснил он расчет кремлевской верхушки.

Бывший глава украинского Кабмина надеется, что эти расчеты главы Кремля не оправдаются.

"Поэтому я думаю, что отложена пресс-конференция [Путина], во-первых, потому что ему нечего сказать своему народу, второе – страх перед иностранной аудиторией. И третье – он ожидает каких-то событий, которые, надеюсь, на самом деле будут в пользу Украины, а не России", – подытожил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

О том, что Путин не будет в этом году проводить пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Кроме того, спикер президента РФ не смог назвать вероятную дату его обращения к Федеральному собранию. Впоследствии стало известно, что в 2022-м оно не состоится, хотя такое ежегодное обращение прописано в Конституции РФ.

По мнению британской разведки, ежегодную большую пресс-конференцию Путина отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России.

По информации The Moscow Times, Путин "лично и в последнюю минуту" отменил свою пресс-конференцию, так как спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ.

Вместо большой пресс-конференции президент страны-оккупанта 22 декабря ответил на вопросы журналистов "кремлевского пула". После этого брифинга муниципальный депутат из Санкт-Петербурга призвал открыть против Путина уголовное дело, так как тот, общаясь с прессой, назвал войну войной, а не "спецоперацией". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, иностранная пресса, Арсений Яценюк, Украина, Кремль, российская пропаганда, журналисты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация, президент, пресс-конференция, интервью, дезинформация, обращение
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