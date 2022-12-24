Яценюк об отмененной пресс-конференции: На этом фоне иностранная пресса порвет Путину одно место на немецкий крест

Путин побоялся острых вопросов о войне в Украине, поэтому его большая пресс-конференция в этом году не состоялась Фото: EPA

"У Путина нет ни одной победной реляции. И поэтому рассказать что-то такое, чтобы аплодировала вся Россия… Максимум, что он может сделать – это зачитать список всех убитых в Украине. Я думаю, это была бы самая яркая пресс-конференция для всего российского народа", – предположил экс-премьер-министр.

Вторая причина – на такие пресс-конференции президента страны-оккупанта, заметил Яценюк, все равно приходит иностранная пресса.

"Они еще не всю иностранную прессу оттуда [из РФ] выдавили. И на этом фоне [провала и российских злодеяний в Украине] иностранная пресса порвет ему [Путину] одно место на немецкий крест", – убежден он.

Как считает лидер партии "Народный фронт", у российского президента не будет ответов на вопросы, которые захотят ему задать представители зарубежных СМИ.

Яценюк полагает также, что пресс-конференция Путина не отменена – он ее "отложил".

"Это связано с тем, что у них есть свои планы, они себе что-то думают. И эти поездки в Беларусь, и дополнительная мобилизация, и отношения с Северной Кореей, где они закупают или берут оборудование. Иран и другие – ось зла, которая возникла в мире в помощь Путину", – пояснил он расчет кремлевской верхушки.

Бывший глава украинского Кабмина надеется, что эти расчеты главы Кремля не оправдаются.

"Поэтому я думаю, что отложена пресс-конференция [Путина], во-первых, потому что ему нечего сказать своему народу, второе – страх перед иностранной аудиторией. И третье – он ожидает каких-то событий, которые, надеюсь, на самом деле будут в пользу Украины, а не России", – подытожил Яценюк.

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