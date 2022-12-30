Данилов о попытках Путина привлечь Беларусь к войне против Украины: Лукашенко понимает, что если он это сделает, ему нужно будет ставить точку на жизни

В настоящее время окончательной договоренности между Путиным и Лукашенко (на фото) нет, отметил Данилов Фото: president.gov.by

Об этом в интервью Kyiv Post, опубликованном 29 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он прокомментировал последние встречи Лукашенко с Путиным.

"Лукашенко понимает, что если он это сделает, то тогда ему нужно будет ставить точку на жизни в ближайшее время. Никто в мире, в Украине, Беларуси ему это не простит, – отметил Данилов. – Я могу сказать, что у Беларуси есть совсем другое видение, чем у России. Это также две разные страны. Но Россия всегда говорит, что белорусы – братский народ. Почему-то они так решили".

По словам секретаря СНБО Украины, "действия демонстрируют, что в настоящее время окончательной договоренности [между Путиным и Лукашенко] нет".

"Но это не значит, что Путин не будет пытаться в дальнейшем давить на Лукашенко", – добавил Данилов.

Он подчеркнул, что активность со стороны Беларуси "началась еще 24 февраля" и "нигде не прекращалась".

"На сегодняшний день процесс изнасилования Беларуси Россией продолжается. Пойдут ли белорусы воевать против нашего народа? Мне сложно сказать. Потому что это зависит от многих факторов, на которые мы сейчас не влияем. Но мы точно знаем, что никакого желания у белорусов сражаться с нами нет, мы им ничего плохого не делали", – резюмировал Данилов.