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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о попытках Путина привлечь Беларусь к войне против Украины: Лукашенко понимает, что если он это сделает, ему нужно будет ставить точку на жизни

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В настоящее время окончательной договоренности между Путиным и Лукашенко (на фото) нет, отметил Данилов
В настоящее время окончательной договоренности между Путиным и Лукашенко (на фото) нет, отметил Данилов
Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин неоднократно пытался привлечь считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко как субъекта к "кровавой мясорубке", которую РФ начала 24 февраля против Украины.

Об этом в интервью Kyiv Post, опубликованном 29 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он прокомментировал последние встречи Лукашенко с Путиным.

"Лукашенко понимает, что если он это сделает, то тогда ему нужно будет ставить точку на жизни в ближайшее время. Никто в мире, в Украине, Беларуси ему это не простит, – отметил Данилов. – Я могу сказать, что у Беларуси есть совсем другое видение, чем у России. Это также две разные страны. Но Россия всегда говорит, что белорусы – братский народ. Почему-то они так решили".

По словам секретаря СНБО Украины, "действия демонстрируют, что в настоящее время окончательной договоренности [между Путиным и Лукашенко] нет".

"Но это не значит, что Путин не будет пытаться в дальнейшем давить на Лукашенко", – добавил Данилов.

Он подчеркнул, что активность со стороны Беларуси "началась еще 24 февраля" и "нигде не прекращалась".

"На сегодняшний день процесс изнасилования Беларуси Россией продолжается. Пойдут ли белорусы воевать против нашего народа? Мне сложно сказать. Потому что это зависит от многих факторов, на которые мы сейчас не влияем. Но мы точно знаем, что никакого желания у белорусов сражаться с нами нет, мы им ничего плохого не делали", – резюмировал Данилов.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, СНБО, граница, переговоры, угрозы, вторжение, наступление, война России против Украины, президент, интервью, Алексей Данилов
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