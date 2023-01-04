Британская разведка назвала фактор, способствующий высоким потерям российской армии

Размещение военнослужащих и боекомплекта в одном здании в Макеевке – один из примеров российского непрофессионализма, отмечают в минобороны Великобритании Фото: СеверПост / Twitter

Разведка отмечает, что в результате удара Украины по зданию ПТУ в Макеевке, где были расквартированы российские военнослужащие, оно было полностью разрушено, 89 оккупантов, по официальным данным РФ, ликвидированы.

(2/5) The building was completely destroyed and, as the Russian MoD confirmed, 89 Russian personnel were killed. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 4, 2023

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с местом размещения войск хранились боеприпасы, которые сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы", – говорится в сводке.

Здание расположено всего в 12,5 км от авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек конфликта, отмечают в британском минобороны.

"Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессиональные действия способствуют высокому уровню потерь в России", – заключают в британском военном ведомстве..