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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка назвала фактор, способствующий высоким потерям российской армии

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Размещение военнослужащих и боекомплекта в одном здании в Макеевке один из примеров российского непрофессионализма, отмечают в минобороны Великобритании
Размещение военнослужащих и боекомплекта в одном здании в Макеевке – один из примеров российского непрофессионализма, отмечают в минобороны Великобритании
Фото: СеверПост / Twitter

Непрофессионализм российской армии способствует высокому уровню потерь. Об этом 4 января в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки на примере удара по зданию ПТУ-19 во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, которое армия РФ, по всей видимости, использовала как казарму.

Разведка отмечает, что в результате удара Украины по зданию ПТУ в Макеевке, где были расквартированы российские военнослужащие, оно было полностью разрушено, 89 оккупантов, по официальным данным РФ, ликвидированы.

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с местом размещения войск хранились боеприпасы, которые сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы", – говорится в сводке.

Здание расположено всего в 12,5 км от авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек конфликта, отмечают в британском минобороны.

"Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессиональные действия способствуют высокому уровню потерь в России", – заключают в британском военном ведомстве..

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, и четыре из шести ракет достигли цели. 3 января МО РФ сообщило, что число погибших возросло до 89 оккупантов, сообщала "Русская служба BBC News".

По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар.

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Потери российских оккупантов убитыми с 24 февраля 2022 года по 4 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 108 910 военнослужащих.

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