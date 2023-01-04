Украинские защитники уничтожили за сутки около 720 оккупантов – Генштаб ВСУ

Украинские защитники с 24 февраля прошлого года уничтожили около 109 тыс. российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook 4 января.

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