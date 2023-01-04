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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение позиций оккупантов в Мелитополе, Бердянске, Токмаке 2 января. Ранено не менее 260 человек

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За прошлые сутки украинская артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов
За прошлые сутки украинская артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов
Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

Украинские военные 2 января нанесли удары по позициям российских оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области, подтверждено попадание по вооружению, технике и живой силе противника.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 4 января. 

"Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожены два склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены два пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил РФ", – говорится в сводке. 

В течение последних суток украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения противника и один удар – по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов, продолжили в Генштабе. 

"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов", – добавили авторы сводки.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ro9yB2bzU57z3yz7abbVZCsXX5VjLYTXYxwYpvvxjiD9TvxJ7U6bN3wKYwG6p8iNl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, Мелитополь, вооружение, Бердянск, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, ракеты, потери армии России, Токмак
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