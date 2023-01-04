Генштаб ВСУ подтвердил поражение позиций оккупантов в Мелитополе, Бердянске, Токмаке 2 января. Ранено не менее 260 человек

За прошлые сутки украинская артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 4 января.

"Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожены два склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены два пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил РФ", – говорится в сводке.

В течение последних суток украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения противника и один удар – по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов, продолжили в Генштабе.

"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов", – добавили авторы сводки.

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