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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Считаю, что 2022-й год – один из лучших во всей истории Украины. 2023-й – будет год нашей победы

Украине нужно очень серьезно готовиться к победе в войне против России, отметил Буданов
Украине нужно очень серьезно готовиться к победе в войне против России, отметил Буданов
Фото: wikipedia.org

В начале 2022-го года была угроза существованию Украины как государства.

Об этом 4 января в эфире телеканала "1+1" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Я считаю, что 2022-й год, на самом деле, это один из лучших годов во всей истории Украины. На начальном этапе реально был такой период, когда была угроза существованию Украины как государства. Это самый лучший год… Мы стояли перед возможностью потерять государственность. Но этого не произошло, и этим надо гордиться и об этом надо помнить", – сказал глава украинской разведки.

В то же время, по словам Буданова, год 2023-й – "будет год нашей победы".

"Но нужно очень серьезно к ней готовиться. Потому что после военной победы будет еще достаточно много событий… к которым нам нужно подготовиться сейчас… в Украине. Как дальше мы будем жить, когда мы вернем все эти территории, восемь лет находившиеся под оккупацией. Это достаточно серьезная будет дальше работа. Однако, еще раз подтверждаю, что 2023-й год должен стать годом победы, и он станет", – отметил начальник ГУР Минобороны Украины.

По словам Буданова, Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Вооруженные силы Украины и другие составляющие сил обороны освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, заявил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, угрозы, независимость, война России против Украины, суверенитет, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, деоккупация
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