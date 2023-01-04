Буданов: Трансформация России пойдет на пользу всему миру, режим Путина является "посмешищем для всех"

Об этом он сказал в интервью ABC News, опубликованном 4 января на сайте телеканала.
По мнению Буданова, "это пойдет на пользу всему миру".
Режим российского президента Владимира Путина "является посмешищем для всех", считает глава украинской разведки.
Буданов подчеркнул, что российские войска практически вынуждены защищать пока еще оккупированные территории Украины.
Россия, продолжил начальник ГУР, "больше не представляет военной угрозы миру – это всего лишь выдумка".
По словам Буданова, единственной проблемой остается ядерный арсенал России и "неконтролируемый режим", это приведет к тому, что "весь мир осознает необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, международного контроля за ее ядерным арсеналом".
Как отметил глава украинской разведки, "страна-террорист, замахивающаяся на всех ядерной битой и угрожающая, – это не тот режим, который имеет этическое или политическое право контролировать оружие массового уничтожения".
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет в недалеком будущем.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.