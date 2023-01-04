ГОРДОН
 
 
МИР

Буданов: Трансформация России пойдет на пользу всему миру, режим Путина является "посмешищем для всех"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Единственной проблемой остается ядерный арсенал России, отметил Буданов
Единственной проблемой остается ядерный арсенал России, отметил Буданов
Фото: EPA

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал не бояться трансформации РФ после завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал в интервью ABC News, опубликованном 4 января на сайте телеканала.

По мнению Буданова, "это пойдет на пользу всему миру".

Режим российского президента Владимира Путина "является посмешищем для всех", считает глава украинской разведки.

Буданов подчеркнул, что российские войска практически вынуждены защищать пока еще оккупированные территории Украины.

Россия, продолжил начальник ГУР, "больше не представляет военной угрозы миру – это всего лишь выдумка".

По словам Буданова, единственной проблемой остается ядерный арсенал России и "неконтролируемый режим", это приведет к тому, что "весь мир осознает необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, международного контроля за ее ядерным арсеналом".

Как отметил глава украинской разведки, "страна-террорист, замахивающаяся на всех ядерной битой и угрожающая, – это не тот режим, который имеет этическое или политическое право контролировать оружие массового уничтожения".

Контекст:

Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет в недалеком будущем.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, разведка, угрозы, война России против Украины, президент, интервью, денуклеаризация, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, распад России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (304762)
2
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (270793)
3
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (92741)
4
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (85823)
5
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (74160)
6
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (72951)
7
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (43752)
8
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (41585)
 
 
 
 