Буданов: Трансформация России пойдет на пользу всему миру, режим Путина является "посмешищем для всех"

Об этом он сказал в интервью ABC News, опубликованном 4 января на сайте телеканала.

По мнению Буданова, "это пойдет на пользу всему миру".

Режим российского президента Владимира Путина "является посмешищем для всех", считает глава украинской разведки.

Буданов подчеркнул, что российские войска практически вынуждены защищать пока еще оккупированные территории Украины.

Россия, продолжил начальник ГУР, "больше не представляет военной угрозы миру – это всего лишь выдумка".

По словам Буданова, единственной проблемой остается ядерный арсенал России и "неконтролируемый режим", это приведет к тому, что "весь мир осознает необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, международного контроля за ее ядерным арсеналом".

Как отметил глава украинской разведки, "страна-террорист, замахивающаяся на всех ядерной битой и угрожающая, – это не тот режим, который имеет этическое или политическое право контролировать оружие массового уничтожения".