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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный обнародовал итоги года ВСУ

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Залужный рассказал об успехах ВСУ в противостоянии российской агрессии
Залужный рассказал об успехах ВСУ в противостоянии российской агрессии
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал 2 января итоги 2022 года в фактах и цифрах.

"Некоторые результаты трагического и героического 2022 года. Года, который навсегда изменил нас, наше настоящее и будущее. Года, вошедшего в мировую историю. Под именем Украины и ее Вооруженных сил", – прокомментировал он.

Вооруженные силы Украины и другие составляющие сил обороны освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий. Освобождение правобережья Херсонской области довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. км².

На сегодняшний день Украина продолжает сдерживать врага на сухопутной территории протяженностью 3786 км, в том числе активная линия фронта составляет 1500 км.

В течение 2022 года уничтожено более 100 тыс. человек личного состава, 3 тыс. танков, 6 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника.

С начала боевых действий только группировка Воздушных сил уничтожила 1893 воздушные цели. Кроме того, часть целей была сбита силами и средствами других составляющих сил обороны.

Подготовка личного состава и общевойсковых подразделений ВСУ проводится на территории 17 европейских стран. В целом благодаря государствам-партнерам подготовлено на протяжении 2022 года более 20 тыс. военнослужащих.

Военные скоординировали и провели эвакуацию более 600 тыс. мирных граждан из районов ведения военных действий. Кроме того, они сопровождали и распределяли в районах ведения боевых действий и деоккупированных населенных пунктах суммарно более 2 млн тонн гуманитарных грузов. Из них 1,7 млн тонн – продовольственные наборы, 362 тыс. тонн – средства гигиены и бытовые товары.

В течение года ВСУ очистили от взрывоопасных предметов 1346,22 га территорий, 21,18 га лесных массивов, 134,66 км линий электропередач, уничтожено 41,8 тыс. взрывоопасных предметов. Кроме того, силами и средствами сил поддержки ВСУ построено четыре низководных деревянных моста грузоподъемностью до 60 тонн общей протяженностью 188 м.

В рамках международной технической помощи украинские военные получили критически необходимое вооружение, боеприпасы и материальные средства для выполнения своих задач.

Более тысячи тяжелораненых военнослужащих были отправлены на лечение и реабилитацию в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, Италию, ФРГ, Румынию, США, Израиль.

За мужество и героизм государственные награды Украины получили почти 29 тыс. военнослужащих ВСУ, звание Героя Украины присвоено 160 военным. С начала российской агрессии почетные знаки отличия "За мужество и отвагу" получили 44 военные части, боевые флаги вручены 59 бригадам и двум отдельным батальонам.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Теги: военная помощь, гуманитарная помощь, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, разминирование, Валерий Залужный, потери армии России
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