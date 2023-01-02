ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ко всеукраинской кампании социальной рекламы "Згуртовані" присоединились Вооруженные силы Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Героями бордов и ситилайтов стали бойцы ВСУ
Героями бордов и ситилайтов стали бойцы ВСУ
Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины присоединились ко всеукраинской кампании наружной социальной рекламы "Згуртовані". Об этом сообщается на Facebook-странице ВСУ.

"Ко всеукраинской кампании наружной социальной рекламы "Згуртовані" по инициативе "Повернись живим" и совместно с независимой медийной экосистемой The Ukrainians присоединились Вооруженные силы Украины. Цель "Згуртованих" – еще раз показать, что, несмотря на планы врага, Украина и ее люди сильны и сплочены", – говорится в сообщении.

Героями бордов и ситилайтов стали боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, опытный аэроразведчик Евгений Авдеев, командир инженерно-саперной роты 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорь Мавдрик и командир роты огневой поддержки 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Александр Петриков.

Вместе с военными героями кампании также стали ветераны, сотрудники Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим": старший инструктор по стрельбе с закрытых позиций Андрей Моруга, старший инструктор по специальной инженерной подготовке Евгений Антипенко и руководитель инструкторского отдела Виктория Дворецкая.

Также к инициативе приобщились люди, которые донатят для военных через "Повернись живим", сообщают в ВСУ. Героями бордов стали 73-летний ученый Матей Черноморец, поддерживающий ВСУ с 2014 года, предпринимательница из Львова Марта Турецкая, чья команда продолжает помогать армии, несмотря на то, что их производство в Рубежном Луганской области разрушили оккупанты, и проектный менеджер Андрей Палийчук, который системно донатит для ВСУ вместе со своей семьей – женой и тремя детьми.

https://www.facebook.com/AFUkraine/posts/pfbid02AbwNTENKmsznQFkRWNAyib8rLy7om75JjkH3CySJGAPy8WXEUQQr8qztwvnWm97Dl

Теги: военные, Вооруженные силы Украины, помощь, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (42862)
2
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (42627)
3
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (42081)
4
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд (36725)
5
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (34220)
6
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (30377)
7
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (17855)
8
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (14046)
 
 
 
 