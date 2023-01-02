Ко всеукраинской кампании социальной рекламы "Згуртовані" присоединились Вооруженные силы Украины

"Ко всеукраинской кампании наружной социальной рекламы "Згуртовані" по инициативе "Повернись живим" и совместно с независимой медийной экосистемой The Ukrainians присоединились Вооруженные силы Украины. Цель "Згуртованих" – еще раз показать, что, несмотря на планы врага, Украина и ее люди сильны и сплочены", – говорится в сообщении.

Героями бордов и ситилайтов стали боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, опытный аэроразведчик Евгений Авдеев, командир инженерно-саперной роты 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорь Мавдрик и командир роты огневой поддержки 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Александр Петриков.

Вместе с военными героями кампании также стали ветераны, сотрудники Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим": старший инструктор по стрельбе с закрытых позиций Андрей Моруга, старший инструктор по специальной инженерной подготовке Евгений Антипенко и руководитель инструкторского отдела Виктория Дворецкая.

Также к инициативе приобщились люди, которые донатят для военных через "Повернись живим", сообщают в ВСУ. Героями бордов стали 73-летний ученый Матей Черноморец, поддерживающий ВСУ с 2014 года, предпринимательница из Львова Марта Турецкая, чья команда продолжает помогать армии, несмотря на то, что их производство в Рубежном Луганской области разрушили оккупанты, и проектный менеджер Андрей Палийчук, который системно донатит для ВСУ вместе со своей семьей – женой и тремя детьми.