В 2022 году ДТЭК Ахметова направил в поддержку ВСУ и на гуманитарные цели 800 млн грн

C начала войны бизнесы Рината Ахметова, его фонд и ФК "Шахтер" направили на помощь Украине и украинцам более 4,1 млрд грн Фото: dtek.com

ДТЭК покупал оборудование для украинских военных: бронежилеты, квадрокоптеры, портативные рации, автотранспорт. Предприятия регулярно передавали теплую одежду, медикаменты и продуктовые наборы. Вся помощь защитникам Украины оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

За все время полномасштабного вторжения ДТЭК передал военным около 200 автомобилей из собственного автопарка, а также продолжает на регулярной основе закупку и передачу пикапов.

ДТЭК тесно сотрудничает с органами власти, снабжая приборами освещения, генераторами, системами очистки воды. Вместе с Фондом Рината Ахметова организуется передача помощи в регионы.

Также с самого начала войны ДТЭК предоставил бесплатную электроэнергию военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Всего с 24 февраля компании ДТЭК предоставили более 100 заведениям критической инфраструктуры бесплатную электроэнергию почти на 350 млн гривен.

В целом с начала войны бизнесы Рината Ахметова, его фонд и ФК "Шахтер" направили на помощь Украине и украинцам более 4,1 млрд грн.