Накануне Нового года оккупанты обстреляли одну из ТЭС ДТЭК, повредив оборудование

Об этом 1 января сообщается в Facebook компании.
"Вчера вечером Россия продолжила осуществлять массированные террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. От вражеских обстрелов снова пострадал один из энергетических объектов "ДТЭК Энерго", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты обстреляли одну из ТЭС ДТЭК.
"Оборудование предприятия получило повреждения", – рассказали в компании.
Энергосистема Украины пережила уже 11 массированных ракетных атак России, последняя из которых была 31 декабря. А в новогоднюю ночь украинская энергосистема подверглась 13-й массированной атаке дронами.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.