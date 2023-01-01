Накануне Нового года оккупанты обстреляли одну из ТЭС ДТЭК, повредив оборудование

Об этом 1 января сообщается в Facebook компании.

"Вчера вечером Россия продолжила осуществлять массированные террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. От вражеских обстрелов снова пострадал один из энергетических объектов "ДТЭК Энерго", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты обстреляли одну из ТЭС ДТЭК.

"Оборудование предприятия получило повреждения", – рассказали в компании.