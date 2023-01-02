"Знаем все места хранения". В разведке Украины заявили, что Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия

Об этом 1 января в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в YouTube ТСН, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит 12-е Главное управление министерства обороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", – сказал Скибицкий.

По его словам, этот процесс "не простой", но у ГУР есть "опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная еще с 2014 года и раньше".

В настоящее время есть вопрос состояния тактических ядерных снарядов РФ, так как они были изготовлены еще во времена СССР, отметил Скибицкий.

"Мы готовы, система оповещения есть, мы постоянно наблюдаем и пытаемся выявить все признаки, которые касаются подготовки к возможному использованию, разворачиванию, а тем более перемещению на территорию ближе к Украине тактического и вообще ядерного орудия любого вида", – резюмировал представитель ГУР.