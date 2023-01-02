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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Знаем все места хранения". В разведке Украины заявили, что Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия

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ГУР знает количество и размещение в РФ носителей ядерного оружия тактического уровня, отметил Скибицкий
ГУР знает количество и размещение в РФ носителей ядерного оружия тактического уровня, отметил Скибицкий
Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Россия, как агрессор, имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия – как тактическое, так и стратегическое.

Об этом 1 января в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в YouTube ТСН, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит 12-е Главное управление министерства обороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", – сказал Скибицкий.

По его словам, этот процесс "не простой", но у ГУР есть "опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная еще с 2014 года и раньше".

В настоящее время есть вопрос состояния тактических ядерных снарядов РФ, так как они были изготовлены еще во времена СССР, отметил Скибицкий.

"Мы готовы, система оповещения есть, мы постоянно наблюдаем и пытаемся выявить все признаки, которые касаются подготовки к возможному использованию, разворачиванию, а тем более перемещению на территорию ближе к Украине тактического и вообще ядерного орудия любого вида", – резюмировал представитель ГУР.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.

Теги: Россия, Украина, оружие, СССР, ядерное оружие, разведка, угрозы, война России против Украины, учения, Вадим Скибицкий, интервью, ГУР Минобороны Украины
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