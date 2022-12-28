ГОРДОН
 
 
МИР

Россия может применить ядерное оружие в случае риска поражения в войне против Украины – глава минобороны Италии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Опасность применения РФ ядерного оружия "потенциально существует", хотя и "весьма маловероятна", отметил Крозетто
Опасность применения РФ ядерного оружия "потенциально существует", хотя и "весьма маловероятна", отметил Крозетто
Фото: EPA

Россия может применить ядерное оружие в войне против Украины. Такое сценарий в интервью Il Messaggero, опубликованном 28 декабря, не исключил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Представитель СМИ в беседе с главой минобороны отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вернулся к разговору о ядерной угрозе. Он спросил Крозетто, реален ли риск применения ядерного оружия РФ.

По словам Крозетто, "использование тактического ядерного оружия планируется Россией". Глава минобороны Италии подчеркнул, что "для нас это немыслимо, а для Москвы – да, если точка невозврата пройдена, если они [россияне] рискуют проиграть [в войне против Украины], то это так".

Крозетто добавил, что "опасность потенциально существует, хотя и весьма маловероятна".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину президенит РФ Владимир Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.

Теги: Россия, Украина, Италия, ядерное оружие, Сергей Лавров, МИД России, угрозы, война России против Украины, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (201895)
2
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (201754)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (62055)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (44717)
5
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (42484)
6
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (36888)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (35258)
8
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (34431)
 
 
 
 