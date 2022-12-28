Россия может применить ядерное оружие в случае риска поражения в войне против Украины – глава минобороны Италии

Представитель СМИ в беседе с главой минобороны отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вернулся к разговору о ядерной угрозе. Он спросил Крозетто, реален ли риск применения ядерного оружия РФ.

По словам Крозетто, "использование тактического ядерного оружия планируется Россией". Глава минобороны Италии подчеркнул, что "для нас это немыслимо, а для Москвы – да, если точка невозврата пройдена, если они [россияне] рискуют проиграть [в войне против Украины], то это так".

Крозетто добавил, что "опасность потенциально существует, хотя и весьма маловероятна".