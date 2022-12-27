"Дальше всех пошли в Вашингтоне". Лавров пожаловался на "угрозы физического устранения" Путина

По мнению Лаврова, если идеи устранения Путина "на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов" Фото: ЕРА

Лавров сказал об этом, рассуждая о возможности применения ядерного оружия.

По мнению главы МИД РФ, на Западе "безостановочно раскручиваются безответственные спекуляции о том, что Россия будто бы вот-вот применит ядерное оружие против Украины", а Россия якобы говорит "абсолютно о другом".

"Курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Мы как раз об этом предупреждаем и повторяем вновь и вновь, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. С другой стороны, сигналы в ядерной сфере, поступающие от Запада, весьма конфронтационны. Там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия. Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Лиз Трасс, без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе. Однако дальше всех пошли в Вашингтоне – там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", а по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства", – сказал Лавров.

Он добавил, что если идеи устранения Путина "на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".

Что именно Лавров имел в виду, говоря о неназванных чиновниках Пентагона, он не конкретизировал. Вероятно, речь о материале Newsweek, опубликованном в сентябре.

Автор статьи, ссылаясь на источники в военных кругах, сообщал, что в ответ на ядерные угрозы РФ США рассматривают такие шаги, как перемещение подлодок и самолетов, но неядерные варианты (в их числе назвали возможность использования конвенционального оружия, проведения спецоперации или кибератаки) "находятся на первом месте, включая обезглавливающий удар, чтобы убить Путина в самом сердце Кремля".