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"Дальше всех пошли в Вашингтоне". Лавров пожаловался на "угрозы физического устранения" Путина

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По мнению Лаврова, если идеи устранения Путина "на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов"
По мнению Лаврова, если идеи устранения Путина "на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов"
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС, которое вышло 27 декабря, заявил, что в американском оборонном ведомстве "фактически" грозили убить президента РФ Владимира Путина.

Лавров сказал об этом, рассуждая о возможности применения ядерного оружия. 

По мнению главы МИД РФ, на Западе "безостановочно раскручиваются безответственные спекуляции о том, что Россия будто бы вот-вот применит ядерное оружие против Украины", а Россия якобы говорит "абсолютно о другом".

"Курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Мы как раз об этом предупреждаем и повторяем вновь и вновь, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. С другой стороны, сигналы в ядерной сфере, поступающие от Запада, весьма конфронтационны. Там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия. Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Лиз Трасс, без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе. Однако дальше всех пошли в Вашингтоне – там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", а по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства", – сказал Лавров.

Он добавил, что если идеи устранения Путина "на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".

Что именно Лавров имел в виду, говоря о неназванных чиновниках Пентагона, он не конкретизировал. Вероятно, речь о материале Newsweek, опубликованном в сентябре.

Автор статьи, ссылаясь на источники в военных кругах, сообщал, что в ответ на ядерные угрозы РФ США рассматривают такие шаги, как перемещение подлодок и самолетов, но неядерные варианты (в их числе назвали возможность использования конвенционального оружия, проведения спецоперации или кибератаки) "находятся на первом месте, включая обезглавливающий удар, чтобы убить Путина в самом сердце Кремля".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, ядерное оружие, Сергей Лавров, МИД России, Вашингтон, война России против Украины, спецоперация, Лиз Трасс
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