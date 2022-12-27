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Пашинян на встрече с Путиным обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху

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Пашинян сказал Путину, что хочет обсудить урегулирование вопроса Лачинского коридора
Пашинян сказал Путину, что хочет обсудить урегулирование вопроса Лачинского коридора
Фото: ՀՀ կառավարություն / Facebook

27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным обвинил Москву в невыполнении условий трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Видео выступления Пашиняна опубликовало агентство ТАСС, расшифровка публичной части встречи обнародована на сайте Кремля. 

"Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев, и Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев", – сказал он.

Пашинян назвал приоритетным урегулирование вопроса и заявил, что хотел бы обсудить это. Других деталей ни Кремль, ни правительство Армении не сообщали. 

Лачинский коридор – единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, отметило "Радио Азатутюн" (армянская редакция "Радио Свобода"), она перекрыта с утра 12 декабря. Дорогу заблокировали азербайджанские активисты, которые заявили, что в Нагорном Карабахе продолжается незаконная добыча полезных ископаемых, а затем их перевозят в Армению. 

Пашинян уже обвинял российских миротворцев в неисполнении обязательств. "Де-факто получается, что российский миротворческий контингент не исполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем. Конечно, что-то подобное происходит и в результате противоправных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, ведь основная цель российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония", – заявлял он 22 декабря на заседании правительства.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Никол Пашинян
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