Пашинян на встрече с Путиным обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху

Видео выступления Пашиняна опубликовало агентство ТАСС, расшифровка публичной части встречи обнародована на сайте Кремля.

"Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев, и Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев", – сказал он.

Пашинян назвал приоритетным урегулирование вопроса и заявил, что хотел бы обсудить это. Других деталей ни Кремль, ни правительство Армении не сообщали.

Лачинский коридор – единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, отметило "Радио Азатутюн" (армянская редакция "Радио Свобода"), она перекрыта с утра 12 декабря. Дорогу заблокировали азербайджанские активисты, которые заявили, что в Нагорном Карабахе продолжается незаконная добыча полезных ископаемых, а затем их перевозят в Армению.

Пашинян уже обвинял российских миротворцев в неисполнении обязательств. "Де-факто получается, что российский миротворческий контингент не исполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем. Конечно, что-то подобное происходит и в результате противоправных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, ведь основная цель российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония", – заявлял он 22 декабря на заседании правительства.