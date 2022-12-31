Радость и победа. Буданов дал прогноз на 2023 год

Начальник ГУР МО считает, что война в Украине завершится в 2023 году, и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

"Радость и победу – вот что он [2023 год] нам принесет", – сказал Буданов.

Он отметил, что факторов, влияющих на развитие событий, много, но он в своем прогнозе опирается на уже запущенные процессы, которые принесут результат.

"В мире может произойти все, что угодно. Я могу вам показать множество моделей, по которым война будет длиться до середины 2024 года, как бы хотелось этого некоторым силам, варианты, по которым этот кризис продлится пять и больше лет... Но есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые уже задействованы, и опираясь на это, я делаю выводы", – объяснил глава военной разведки.