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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Радость и победа. Буданов дал прогноз на 2023 год

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Ранее Буданов предсказал успешное контрнаступление ВСУ летом 2022 года
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Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

2023 год станет для Украины годом конца войны. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил 31 декабря в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

Начальник ГУР МО считает, что война в Украине завершится в 2023 году, и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

"Радость и победу – вот что он [2023 год] нам принесет", – сказал Буданов.

Он отметил, что факторов, влияющих на развитие событий, много, но он в своем прогнозе опирается на уже запущенные процессы, которые принесут результат.

"В мире может произойти все, что угодно. Я могу вам показать множество моделей, по которым война будет длиться до середины 2024 года, как бы хотелось этого некоторым силам, варианты, по которым этот кризис продлится пять и больше лет... Но есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые уже задействованы, и опираясь на это, я делаю выводы", – объяснил глава военной разведки.

Контекст:

В конце июня  Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, прогноз, война России против Украины, назад в будущее, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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