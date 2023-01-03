"Делаем все, чтобы 2023-й стал годом победы". Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

Он отметил, что главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный доложил об обстановке по основным направлениям фронта, а начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных шагах страны-агрессора РФ в ближайший период.

"Еще и еще раз проработали вопросы обеспечения нашей армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих. Делаем все, чтобы 2023 год стал годом победы. Слава Украине!" – написал президент.