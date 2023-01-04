Буданов о смерти Путина от рака: Он умрет быстро и, надеюсь, очень скоро. После победы Украины в войне

Путин (на фото) болеет "уже очень давно", отметил Буданов Фото: EPA

Об этом в интервью ABC News, опубликованном 4 января на сайте телеканала, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, информацию о болезни Путина в ГУР получили "от людей" и "от источников", в том числе близких к главе Кремля.

"Он болеет уже очень давно... Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", – сказал глава украинской разведки.

По мнению Буданова, "война должна закончиться до его [Путина] смерти", а Украина победит в ней в 2023 году.