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Буданов о смерти Путина от рака: Он умрет быстро и, надеюсь, очень скоро. После победы Украины в войне

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Путин (на фото) болеет "уже очень давно", отметил Буданов
Путин (на фото) болеет "уже очень давно", отметил Буданов
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин болен раком и умрет после победы Украины в войне против России.

Об этом в интервью ABC News, опубликованном 4 января на сайте телеканала, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, информацию о болезни Путина в ГУР получили "от людей" и "от источников", в том числе близких к главе Кремля.

"Он болеет уже очень давно... Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", – сказал глава украинской разведки.

По мнению Буданова, "война должна закончиться до его [Путина] смерти", а Украина победит в ней в 2023 году.

Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

В этом году СМИ неоднократно сообщали, что у Путина проблемы со здоровьем, якобы у него онкологическое заболевание. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что со здоровьем у российского президента "все нормально".

Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, здоровье, разведка, война России против Украины, онкология, болезнь, президент, интервью, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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