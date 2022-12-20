Гордон: Может ли так случиться, что завтра Путина не будет? Может. Проснемся, а нам скажут: "Путин скончался – инфаркт"

Гордон считает, что сейчас невозможно спрогнозировать, сколько еще Путин будет оставаться у власти Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Голованов напомнил, что, по мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, к апрелю 2023 года Путин может исчезнуть из Кремля.

"Может ли случиться так, что завтра Путина не будет? Конечно, может. Проснемся, а нам скажут: "Путин скончался – инфаркт". Возможно ли, что Путин будет править еще 20 лет? Возможно все в этой жизни", – сказал Гордон.

При этом журналист подчеркнул: лично он не видит никаких признаков, что у Путина есть проблемы со здоровьем.

"Я, кстати, не вижу никаких признаков, что Путин болен: ни на голову, ни физически. Ничего не предвещает такого… У него нормальный вид. Судя по всему, нормальные анализы, спит, может, плохо. Но кто будет хорошо спать в такой ситуации, тем более в 70 лет? Мы и то плохо спим в своем юном возрасте. Мы юные люди, вообще молодые, а плохо спим иногда, потому что новостей как начитаемся, взрывов наслушаемся – и спим не очень хорошо, бывает такое", – сказал Гордон.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube