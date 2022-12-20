Гордон: Может ли так случиться, что завтра Путина не будет? Может. Проснемся, а нам скажут: "Путин скончался – инфаркт"

Голованов напомнил, что, по мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, к апрелю 2023 года Путин может исчезнуть из Кремля.
"Может ли случиться так, что завтра Путина не будет? Конечно, может. Проснемся, а нам скажут: "Путин скончался – инфаркт". Возможно ли, что Путин будет править еще 20 лет? Возможно все в этой жизни", – сказал Гордон.
При этом журналист подчеркнул: лично он не видит никаких признаков, что у Путина есть проблемы со здоровьем.
"Я, кстати, не вижу никаких признаков, что Путин болен: ни на голову, ни физически. Ничего не предвещает такого… У него нормальный вид. Судя по всему, нормальные анализы, спит, может, плохо. Но кто будет хорошо спать в такой ситуации, тем более в 70 лет? Мы и то плохо спим в своем юном возрасте. Мы юные люди, вообще молодые, а плохо спим иногда, потому что новостей как начитаемся, взрывов наслушаемся – и спим не очень хорошо, бывает такое", – сказал Гордон.
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможность с ним расправиться, "но это очень непросто".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.
В этом году СМИ неоднократно сообщали, что у Путина проблемы со здоровьем, якобы у него онкологическое заболевание. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что со здоровьем у российского президента "все нормально".