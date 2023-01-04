Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"

"Надеюсь, тема с Меладзе на концертах закрыта навсегда? И все поклонники "танцев мотылька" прекратят рассказывать, что он за нас и вообще грузин," – написала ведущая.

Скриншот: kosadcha / Instagram

"Кстати, этот бравый грузин боялся давать интервью после 14 года, ведь высказать свою поддержку Украине не мог. Но продолжал на убогой сцене без каких бы то ни было элементов шоу собирать по несколько аншлагов подряд, ведь находились украинцы, которые скучали по ватной лирике", – добавила она.

Скриншот: kosadcha / Instagram