Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"

"Надеюсь, тема с Меладзе на концертах закрыта навсегда? И все поклонники "танцев мотылька" прекратят рассказывать, что он за нас и вообще грузин," – написала ведущая.
"Кстати, этот бравый грузин боялся давать интервью после 14 года, ведь высказать свою поддержку Украине не мог. Но продолжал на убогой сцене без каких бы то ни было элементов шоу собирать по несколько аншлагов подряд, ведь находились украинцы, которые скучали по ватной лирике", – добавила она.
Во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.
В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие".
"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал он в свое оправдание.