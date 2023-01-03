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03 января, 2023
 
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Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"

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Меладзе: Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова
Меладзе: Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова
Фото: Валерий Меладзе / Facebook

Российский певец Валерий Меладзе 3 января опубликовал в Instagram пост, в котором оправдался за свое приветствие "Слава Украине!", которое произнес на новогоднем корпоративе в Дубае.

В посте Меладзе назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину "антагонизмом между близкими народами".

Свое заявление он обнародовал после того, как в РФ призвали лишить его гражданства. Артист отключил возможность комментировать его слова.

"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".

Контекст:

Меладзе  заслуженный артист РФнародный артист Чечни

24 февраля Меладзе осудил войну России против Украины. "Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться – для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", – заявил он тогда. 

В ноябре 2022 года Меладзе выступал в Москве.

Теги: гражданство, Валерий Меладзе, война России против Украины
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