Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"

В посте Меладзе назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину "антагонизмом между близкими народами".
Свое заявление он обнародовал после того, как в РФ призвали лишить его гражданства. Артист отключил возможность комментировать его слова.
"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".
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Меладзе – заслуженный артист РФ, народный артист Чечни.
24 февраля Меладзе осудил войну России против Украины. "Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться – для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", – заявил он тогда.
В ноябре 2022 года Меладзе выступал в Москве.