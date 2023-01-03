В РФ предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства после того, как он сказал "Слава Украине!"

По информации российских СМИ, диалог Меладзе с гостем состоялся в Дубае, где артист выступал на новогоднем корпоративе. Сам разговор был записан на камеру и растиражирован в сети. После громкой одобрительной реакции гостя на приветствие Меладзе сказал в микрофон: "Тсс, я вне политики сегодня здесь".
"Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", – написала она.
Таким образом пропагандистка отреагировала на слова депутата Госдумы Сергея Миронова, который предложил в своемTelegram-канале лишить Меладзе званий.
"Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен", – заявил он.
Меладзе – заслуженный артист РФ, народный артист Чечни.
Меладзе 24 февраля осудил войну России против Украины. "Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться – для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", – заявил он тогда.
В ноябре Меладзе выступал в Москве.