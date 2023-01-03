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03 января, 2023
 
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Пугачева, которая покинула РФ, заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной. Видео

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Пугачева: Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство
Пугачева: Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство
Фото: allapugacheva_prima / Instagram

2 января на одной из фан-страниц российской певицы Аллы Пугачевой в Instagram было опубликовано видео с ее участием. В ролике артистка, которая покинула РФ и переехала жить в Израиль, признается, что чувствует себя счастливой.

Пугачева отметила, что записала ролик накануне встречи Нового года. Для съемки певица выбрала желтый полушубок и джинсы. Сидя в кресле на фоне сада, Пугачева заявила, что является свободной.

"В моем понимании счастье  это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство", – сказала она.

Контекст:

Пугачева после того, как ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, Максим Галкин, певица
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