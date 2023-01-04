"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"

"Быть Валерой Меладзе – значит, называть войну конфликтом, антагонизмом или даже "спецоперацией". Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто является не тем, кем хочет казаться. Валера – самый ссыкливый грузин, которого я знаю", – заявил ведущий.

"Мужчина, который так жестоко изменил жене, живя одновременно с одной, пока другая рожала детей, – ну что для него имеет ценность?" – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)