"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"

"Быть Валерой Меладзе – значит, называть войну конфликтом, антагонизмом или даже "спецоперацией". Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто является не тем, кем хочет казаться. Валера – самый ссыкливый грузин, которого я знаю", – заявил ведущий.
"Мужчина, который так жестоко изменил жене, живя одновременно с одной, пока другая рожала детей, – ну что для него имеет ценность?" – отреагировали в сети.
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Во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.
В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие".
"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал певец.