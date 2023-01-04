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04 января, 2023
 
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"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"

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Меладзе назвал нападение РФ на Украину "конфликтом между близкими народами"
Меладзе назвал нападение РФ на Украину "конфликтом между близкими народами"
Фото: Валерий Меладзе / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 3 января прокомментировал заявление российского артиста Валерия Меладзе, который публично оправдался за то, что на корпоративе в Дубае (ОАЭ) сказал "Героям слава!" в ответ на приветствие "Слава Украине!".

"Быть Валерой Меладзе  значит, называть войну конфликтом, антагонизмом или даже "спецоперацией".  Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто является не тем, кем хочет казаться. Валера – самый ссыкливый грузин, которого я знаю", – заявил ведущий.

"Мужчина, который так жестоко изменил жене, живя одновременно с одной, пока другая рожала детей, – ну что для него имеет ценность?" – отреагировали в сети.

Контекст:

Во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.

В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие". 

"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал певец.

Теги: Валерий Меладзе, война России против Украины, Анатолий Анатолич, корпоратив
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